पैसों के लालच की वजह से जिस्म के धंधे में उतरी एक्ट्रेस, दर्दनाक हुई मौत…शरीर में पड़े कीड़े हुआ AIDS, बर्बादी की कहानी सुन आंखें जाएंगी भर

South Actress Nisha Noor Tragic Life: साउथ की खूबसूरत एक्ट्रेस निशा नूर की अदाकारी के लोग दीवाने थे। एक्ट्रेस ने कमल हासन और रजनीकांत संग जैसे सुपरस्टार के साथ भी स्क्रीन शेयर किया है। लाइमलाइट की जिंदगी में तहलका वाली हसीना निशा नूर को मजबूरी में वैश्या बनना पड़ा था और एक्ट्रेस का आखिरी समय बेहद खोफनाक था, जिसके बारे में सुन आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी

Published By: chhaya sharma
Published: August 22, 2025 17:24:00 IST

South Actress Nisha Noor Tragic Life: एंटरटेनमेंट की कई ऐसी हसीनाएं हैं जिनका जादू फिल्मों पर नहीं चल पाया और उन्हें इंडस्ट्री में काम नहीं मिला, जिसके बाद उनकी हालत बुरी हो गई। ऐसी एक मशहूर साउथ एक्ट्रेस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी जिंदगी की कहानी बेहद दर्दनाक है, जिसे सुन आपकी भी रूह काप उठेगी। हम बात कर रहे हैं 80-90 दशक की मशहूर एक्ट्रेस निशा नूर की, जिनकी मौत बेहद दर्दनाक हुई थी। 

80-90 दशक की मशहूर एक्ट्रेस निशा नूर

साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस निशा नूर की खूबसूरती और अदाकारी के लोग दीवाने थे। एक्ट्रेस ने फिल्म ‘मंगला नायगी’ से अपना डेब्यू किया था, जिसकी बाद उन्हें काफी पहचान मिली थी। एक्ट्रेस ने अपने करीयर में ज्यादा नहीं, लेकिन जीतनी भी फिल्मे की है उनमें कमाल की परफॉर्मेंस दी है। एक्ट्रेस निशा नूर ने कमल हासन और रजनीकांत संग जैसे सुपरस्टार के साथ भी स्क्रीन शेयर किया है। 

एक्ट्रेस निशा नूर को नहीं मिला फिल्मों में काम 

लेकिन 90 का दशक में नई हीरोइनों के आते ही एक्ट्रेस निशा नूर को फिल्में मिलनी बंद हो गई और उनका करियर गिरने लगा। चकाचौंध से भरी उनकी जिंदगी बर्बाद  होने लगी और एक्ट्रेस को पैसों की तंगी की परेशानी से गुजरना पड़ा, जिसके बाद एक्ट्रेस को पूरी तरह से टूट गई और  उनका फिल्मी करियर तबहा हो गया। लाइमलाइट की जिंदगी में तहलका वाली हसीना निशा नूर को मजबूरी में वैश्या बनना पड़ा था।

Nisha Noor got AIDS

जिस्मफरोशी का धंधा करने लगी निशा नूर

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि पैसे की तंगी से जूझ रही एक्ट्रेस निशा नूर को वेश्यावृत्ति में जाने की सलहा एक प्रोड्यूसर ने दी थी, जिसके बाद निशा ने मजबूरी में ये रास्ता अपनाया और इस खोफनाक दलदल कभी बाहर नहीं निकल सकीं। जिस्मफरोशी के धंधे में पढ़ने के बाद घरवालों ने भी एक्ट्रेस निशा नूर से दूरी बना ली थी, जिसके बाद एक्ट्रेस अचानका गायब हो गई। एक्ट्रेस का आखिरी समय बेहद खोफनाक था, जिसके बारे में सुन आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी

AIDS जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी निशा नूर

करीब 12 साल बाद 2007 में निशा नूर को बेहद ही बुरी हालत में पाया गया था। फटे-पुराने कपड़े, जिसपर चीटियां और कीड़े रेंग रहे थे, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया था। निशा नूर को जब अस्पताल ले जाया गया, तो एक्ट्रेस ने खुद बताया कि फिल्मों में काम ना मिलने के बाद उन्होने जिस्मफरोशी का धंधा अपनाया और इस दौरान उन्हें AIDS जैसी खतरनाक बीमारी हो गई। इसके कुछ दिनों बाद एक्ट्रेस का देहांत हो गया था। 

