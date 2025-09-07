फिल्में नहीं मिलीं तो वैश्या बनी, शरीर में पड़ गए थे कीड़े, AIDS से हुई इस खूबसूरत एक्ट्रेस की मौत

फिल्म इंडस्ट्री में रोजाना हजारों लोग किस्मत आजमाने आते हैं। कुछ सफल होते हैं और उन्हें काम भी मिलता है जबकि कुछ संघर्ष से थक हारकर वापस घर लौट जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें सक्सेस मिलती है लेकिन फिर ये अचानक गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं और फिर इनके दर्दनाक अंत की खबरें सामने आती हैं तो कलेजा कांप उठता है। आज हम आपको ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी सुन आप चौंक जाएंगे।

ये एक्ट्रेस है निशा नूर (Nisha Noor) जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमा रही थीं। इन्होंने तमिल और मलयालम फिल्मों में काम किया था जिनमें कमल हासन और रजनीकांत जैसे स्टार्स की फिल्में शामिल थीं। इन फिल्मों में निशा भले ही छोटे-मोटे रोल्स में नजर आईं लेकिन उनके करियर की गाड़ी चल निकली और निशा पॉपुलर भी हो गईं।

90 के दशक में पॉपुलर थीं निशा

90 के दशक में उन्हें काफी पहचान मिल चुकी थी लेकिन निशा ज्यादा शोहरत संभाल नहीं पायीं और गलत संगत ने उन्हें गलत रास्ते पर धकेल दिया। फिल्में मिलना कम हुईं तो निशा ने वेश्यावृति का रास्ता पकड़ लिया जिससे उनकी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो गई। दरअसल। निशा को फिल्में ऑफर होना बंद हो गई थीं और पैसों की तंगी के चलते उन्होंने वेश्यावृति से पैसा कमाने की कोशिश की। निशा के परिवार में उनकी मां और पिता थे लेकिन मां की मौत के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद निशा अपने परिवार से भी दूर हो गईं और अकेलेपन ने उन्हें और ज्यादा तोड़ दिया।

शरीर पर रेंग रहे थे कीड़े, हुआ एड्स

हैरानी की बात ये है 2007 में शहर नागूर, तमिलनाडु में निशा एक दिन किसी दरगाह के बाहर एक कोने में पड़ी मिलीं। उनके शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे और वह सूखकर कांटा हो गई थीं।आसपास के लोगों से जानकारी मिली कि निशा दरगाह के बाहर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थीं। इस हालत में निशा पर उनके सौतेले भाई सहूर की नजर पड़ी। वो एक एनजीओ की मदद से निशा को एक अस्पताल में भर्ती करवाकर गायब हो गया। अस्पताल में जांच के दौरान पता चला कि निशा को एड्स है। इलाज के दौरान ही निशा की 23 जुलाई 2007 को मौत हो गई थी। उनकी मौत की खबर उनके घरवालों को दी गई थी लेकिन कोई उनकी डेडबॉडी तक लेने नहीं आया और फिर एनजीओ ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था।