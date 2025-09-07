Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > फिल्में नहीं मिलीं तो वैश्या बनी, शरीर में पड़ गए थे कीड़े, AIDS से हुई इस खूबसूरत एक्ट्रेस की मौत

फिल्में नहीं मिलीं तो वैश्या बनी, शरीर में पड़ गए थे कीड़े, AIDS से हुई इस खूबसूरत एक्ट्रेस की मौत

90 के दशक में निशा नूर को काफी पहचान मिल चुकी थी लेकिन वो ज्यादा शोहरत संभाल नहीं पायीं और गलत संगत ने उन्हें गलत रास्ते पर धकेल दिया।

Published By: Kavita Rajput
Published: September 7, 2025 18:14:28 IST

फिल्में नहीं मिलीं तो वैश्या बनी, शरीर में पड़ गए थे कीड़े, AIDS से हुई इस खूबसूरत एक्ट्रेस की मौत

फिल्म इंडस्ट्री में रोजाना हजारों लोग किस्मत आजमाने आते हैं। कुछ सफल होते हैं और उन्हें काम भी मिलता है जबकि कुछ संघर्ष से थक हारकर वापस घर लौट जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें सक्सेस मिलती है लेकिन फिर ये अचानक गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं और फिर इनके दर्दनाक अंत की खबरें सामने आती हैं तो कलेजा कांप उठता है। आज हम आपको ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी सुन आप चौंक जाएंगे। 

ये एक्ट्रेस है निशा नूर (Nisha Noor) जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमा रही थीं। इन्होंने तमिल और मलयालम फिल्मों में काम किया था जिनमें कमल हासन और रजनीकांत जैसे स्टार्स की फिल्में शामिल थीं। इन फिल्मों में निशा भले ही छोटे-मोटे रोल्स में नजर आईं लेकिन उनके करियर की गाड़ी चल निकली और निशा पॉपुलर भी हो गईं।

फिल्में नहीं मिलीं तो वैश्या बनी, शरीर में पड़ गए थे कीड़े, AIDS से हुई इस खूबसूरत एक्ट्रेस की मौत

90 के दशक में पॉपुलर थीं निशा 

90 के दशक में उन्हें काफी पहचान मिल चुकी थी लेकिन निशा ज्यादा शोहरत संभाल नहीं पायीं और गलत संगत ने उन्हें गलत रास्ते पर धकेल दिया। फिल्में मिलना कम हुईं तो निशा ने वेश्यावृति का रास्ता पकड़ लिया जिससे उनकी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो गई। दरअसल। निशा को फिल्में ऑफर होना बंद हो गई थीं और पैसों की तंगी के चलते उन्होंने वेश्यावृति से पैसा कमाने की कोशिश की। निशा के परिवार में उनकी मां और पिता थे लेकिन मां की मौत के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद निशा अपने परिवार से भी दूर हो गईं और अकेलेपन ने उन्हें और ज्यादा तोड़ दिया।

फिल्में नहीं मिलीं तो वैश्या बनी, शरीर में पड़ गए थे कीड़े, AIDS से हुई इस खूबसूरत एक्ट्रेस की मौत

शरीर पर रेंग रहे थे कीड़े, हुआ एड्स

हैरानी की बात ये है 2007 में शहर नागूर, तमिलनाडु में निशा एक दिन किसी दरगाह के बाहर एक कोने में पड़ी मिलीं। उनके शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे और वह सूखकर कांटा हो गई थीं।आसपास के लोगों से जानकारी मिली कि निशा दरगाह के बाहर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थीं।  इस हालत में निशा पर उनके सौतेले भाई सहूर की नजर पड़ी। वो एक एनजीओ की मदद से निशा को एक अस्पताल में भर्ती करवाकर गायब हो गया। अस्पताल में जांच के दौरान पता चला कि निशा को एड्स है। इलाज के दौरान ही निशा की 23 जुलाई 2007 को मौत हो गई थी। उनकी मौत की खबर उनके घरवालों को दी गई थी लेकिन कोई उनकी डेडबॉडी तक लेने नहीं आया और फिर एनजीओ ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था। 

Tags: nisha noorNisha Noor actressnisha noor death
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
फिल्में नहीं मिलीं तो वैश्या बनी, शरीर में पड़ गए थे कीड़े, AIDS से हुई इस खूबसूरत एक्ट्रेस की मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

फिल्में नहीं मिलीं तो वैश्या बनी, शरीर में पड़ गए थे कीड़े, AIDS से हुई इस खूबसूरत एक्ट्रेस की मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फिल्में नहीं मिलीं तो वैश्या बनी, शरीर में पड़ गए थे कीड़े, AIDS से हुई इस खूबसूरत एक्ट्रेस की मौत
फिल्में नहीं मिलीं तो वैश्या बनी, शरीर में पड़ गए थे कीड़े, AIDS से हुई इस खूबसूरत एक्ट्रेस की मौत
फिल्में नहीं मिलीं तो वैश्या बनी, शरीर में पड़ गए थे कीड़े, AIDS से हुई इस खूबसूरत एक्ट्रेस की मौत
फिल्में नहीं मिलीं तो वैश्या बनी, शरीर में पड़ गए थे कीड़े, AIDS से हुई इस खूबसूरत एक्ट्रेस की मौत
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?