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एक ऐसी मां जिसने प्यार को पर्दे पर अमर कर दिया, धार्मिक फिल्मों से की शुरुआत; फिर दिग्गज एक्टरों की मां बन सिनेमा में छाईं

Nirupa Roy: बॉलीवुड में एक ऐसी अभिनेत्री हुई, जिन्होंने मां के रूप में दर्शकों के बीच खास जगह बनाई. आज वो इस दुनिया में तो नहीं हैं, लेकिन उनकी ममता का जिक्र लोग अभी भी करते हैं. चलिए जानते हैं उनके बारे में.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 27, 2026 12:50:47 PM IST

निरूपा रॉय
निरूपा रॉय


हम बात कर रहे हैं निरूपा रॉय की. वह एक ऐसी मां का नाम हैं, जिसने पर्दे पर प्यार को अमर कर दिया. भारतीय सिनेमा में मां का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चेहरा दिमाग में आता है, तो वह है निरूपा रॉय का. उन्होंने अपनी आंखों में प्यार को जीवंत कर दिया. उनके नाम का जिक्र होते ही दर्शकों को अपना बचपन याद आ  जाता है. आइए उनकी जीवन के बार में कुछ जानते हैं.

कहां हुआ था जन्म?

निरूपा रॉय का जन्म 3 जनवरी 1931 को वसाड गुजरात में हुआ था. उनके बचपन का नाम कोकिला बेन भीमनी  था, बाद में बड़ी होकर वह निरूपा रॉय बनीं. उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखा . 

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धार्मिक फिल्मों से मिली पहचान

शुरुआत में उन्होंने धार्मिक फिल्मों में माता सीता और देवी पार्वती जैसे पवित्र किरदार निभाकर लोगों का सम्मान अर्जित किया. साल 1946 में अपनी पहली फिल्म ‘अमरराज’ से लोगों के दिलों में जगह बना ली. 

दिग्गज एक्टरों की मां बन लूटी महफिल

1970 के दशक में जब उन्होंने मांओं के किरदार निभाने शुरू किए. तो निरूपा रॉय मां का पर्याय बन गई. फिल्म ‘दीवार’ में अमिताभ बच्चन की मां. फिल्म ‘अमर अकबर एंथनी’ में तीन बेटों की बिछड़ी मां. हर फिल्म में उन्होंने एक ऐसी मां का किरदार निभाया जो खुद भूखी रहती है लेकिन अपने बेटे को खाना खिलाती है. उनके संवाद आज भी सिनेमा के इतिहास में दर्ज हैं. ‘मेरे पास मां है’ यह सिर्फ एक संवाद नहीं एक युग है.

कैसी रही असली जिंदगी?

निरूपा रॉय की असल जिंदगी भी संघर्षों से घिरी रही. फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की. बस अपने किरदारों को पूरी ईमानदारी से निभाती रही. उनके योगदान के सम्मान में भारत सरकार ने उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है. 14 अक्तूबर 2004 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. 

यह खबर भी पढ़ें: The Vvaan vs The Paradise BOC: ‘द पैराडाइज’ और ‘द वन’ के लिए शुभ रहा शनिवार, बढ़ा कलेक्शन; जानिए किसने मारी बाजी

Tags: nirupa roy
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