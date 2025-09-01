Home > भोजपुरी > थिएटर में गर्दा उड़ाने वाली है Nirahua के आने वाली भोजपुरी फिल्म Balma Bada Nadan 2, कुट-कुटकर भरा है कॉमेडी और रोमांस

Bhojpuri Film: भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ (Dinesh Lal Yadav Nirahua) की आने वाली फिल्म 'बलमा बड़ा नादान 2' (Balma Bada Nadan 2) का धमाकेदार ट्रेलर हुआ आउट, रिलीज डेट भी आई सामने। अब फैंस कर रहे हैं बेहद बेसब्री से

Published By: chhaya sharma
Published: September 1, 2025 23:06:58 IST

Bhojpuri Film: भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ (Dinesh Lal Yadav Nirahua) हमेशा ही अपने धमाकेदार भोजपुरी गानों को लेकर खबरों में बने रहते हैं, लेकिन वो इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘बलमा बड़ा नादान 2’ (Balma Bada Nadan 2) को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं, जिसका ट्रेलर हाल ही मे रिलीज किया गया है और वो अब इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है। 

निरहुआ की आने वाली भोजपुरी फिल्म ‘बलमा बड़ा नादान 2’ में क्या था खास?

निरहुआ (Nirahua)  भोजपुरी के दमदार कलाकार में से एक हैं फैंस उनके गानों और फिल्मों का बेसब्री से इंतेजार करते हैं। इस समय दिनेश लाल यादव की फिल्म ‘बलमा बड़ा नादान 2’  को लेकर बड़ा बज बना हुआ है और इस फिल्म का रिलीज किया गया ट्रेलर पूरे सोशल मीडिया पर गर्दा उड़ा रहा है। फिल्म ‘बलमा बड़ा नादान 2’ (Balma Bada Nadan 2) में ट्रेलर की शुरुआत में  निरहुआ को मासूम युवक के किरदार में दिखाया गया है, जो अपनी शादी के खूबसूरत लड़की की तलाश में है। ट्रेलर में निरहुआ की नादानी और मासूमियत दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देने वाली है। वहीं जैसे-जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है, तो जबरदस्त रोमांस के साथ  ड्रामा भी देखने को मिलता है। फिल्म ‘बलमा बड़ा नादान 2’  का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब दिखता है, जब निरहुआ का किरदार अपने ही परिवार के जाल में उलझने लगता है और कहानी गंभीर मोड़ लेती है। मासूम युवक का किरदार निभा रहे निरहुआ Nirahua) को उसके भाई और भाभी उसे पागल बानने के लिए दवाईया खिलाते है, जिसे देख हर कोई चौक जाता है।  

View this post on Instagram

A post shared by Nirahua (@dineshlalyadav)

कॉमेडी, रोमांस और इमोशन का बेहतरीन मिश्रण होने वाली है भोजपुरी फिल्म ‘बलमा बड़ा नादान 2’ 

बता दें, निरहुआ (Dinesh Lal Yadav Nirahua) का आने वाली भोजपुरी फिल्म ‘बलमा बड़ा नादान 2’ कॉमेडी, रोमांस और इमोशन का बेहतरीन मिश्रण है। इस अपकमिंग भोजपुरी फिल्म में निरहुआ के साथ खूबसूरत एक्ट्रेस ऋचा दीक्षित भी नजर आएंगी। फिल्म ‘बलमा बड़ा नादान 2’  (Balma Bada Nadan 2) के  इस शानदार ट्रेलर को सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहे है। दिनेश लाल यादव की फिल्म ‘बलमा बड़ा नादान 2’ 19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।  

