आम्रपाली दुबे के साथ दिखे निरहुआ, बर्थ डे पार्टी में रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ हुए शामिल, वायरल वीडियो पर फैंस ने दिया रिएक्शन

Nirahua And Amrapali Dubey Viral Video: निरहुआ और एक्ट्रेस आम्रपाली भोजपुरी सिनेमा की सुपरहिट जोड़ी में से एक है, दोनों की जोड़ी को फैंस भी खूब पसंद करते हैं. निरहुआ और आम्रपाली दुबे के रिलेशनशिप में होने को लेकर भी काफी लंबे समय से अटकलें लगती रही हैं.

हाल ही में निरहुआ और आम्रपाली को एक बर्थ डे पार्टी में साथ देखा गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फैंस ने भी इस वीडियो पर रिएक्शन दिया है.

परितोष त्रिपाठी की बेटी की थी बर्थ डे पार्टी

दरअसल निरहुआ और आम्रपाली एक्टर परितोष त्रिपाठी की बेटी की बर्थ डे पार्टी में शामिल हुए थे, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है. दोनों ने परितोष की बेटी को केक खिलाया और साथ में फोटो भी क्लिक करवाए. वायरल वीडियो में निरहुआ और आम्रपाली बिल्कुल किसी कपल की तरह नजर आ रहे थे. दोनों की आपस की केमिस्ट्री भी साफ नजर आ रही थी. फैंस ने भी इस वायरल वीडियो पर रिएक्शन दिया है. कई यूजर्स ने निरहुआ और आम्रपाली के लिए हार्ट इमोजी भी शेयर किए हैं.

भोजपुरी बवाल में नजर आएंगे निरहुआ और आम्रपाली

जल्द ही जियोहॉटस्टार और कलर्स टीवी पर एक रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ आने वाला है. जानकारी के अनुसार इस शो में भोजपुरी सिनेमा के कई सुपरस्टार पवन सिंह, दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’, आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी शामिल हाेंगे. यह शो इन सेलेब्स की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की अनदेखी झलक का प्रदर्शन करेगा जिसमें उनके जीवन को बिना किसी ड्रामा या स्क्रिप्ट के दिखाया जाएगा.