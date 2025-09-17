Nikki Tamboli का ये “थ्रोबैक” वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, समुद्र किनारे दिखा मॉडल का बेबाक अंदाज

एक्ट्रेस निक्की तंबोली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह समुद्र किनारे खूबसूरत अंदाज में नजर आ रही हैं। इस वीडियो को खुद निक्की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में निक्की एक सफेद रंग की शर्ट और पैंट पहने हुए हैं, और इसके अंदर उन्होंने लाल रंग की बिकिनी टॉप पहन रखी है।

वीडियो में वह समुद्र की लहरों का मजा लेते हुए दिखाई दे रही हैं, और खुशी से डांस कर रही हैं। यह वीडियो एक ‘थ्रोबैक’ वीडियो है, यानी यह पहले किसी ट्रिप के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने “Take me to the sea” जैसे कैप्शन का इस्तेमाल किया है, जो बताता है कि वह फिर से समुद्र के किनारे जाना चाहती हैं।





निक्की तंबोली अक्सर अपने फैशन और स्टाइल के लिए जानी जाती हैं, और उनका यह बीच लुक भी उनके फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं। वीडियो में निक्की का कॅान्फिडेंस और खुशी साफ झलक रही है।

निक्की तंबोली ‘बिग बॉस 14’ और ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ जैसे रियलिटी शो में हिस्सा लेने के बाद बहुत फेमस हुई हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के साथ अपनी लाइफ के अपडेट शेयर करती रहती हैं। उनके बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज के कारण वह अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। यह वीडियो भी उनकी उसी ग्लैमरस पर्सनालिटी को दर्शाता है। वीडियो में दिख रहा शांत और खूबसूरत समुद्र का किनारा भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। कुल मिलाकर, यह वीडियो निक्की के फैंस के लिए एक ट्रीट है, जिसमें वह अपने बिंदास और स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रही हैं।