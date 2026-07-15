प्रियंका चोपड़ा से ज्यादा बॉलीवुड की गॉसिप सुनने के लिए बेताब रहते हैं निक जोनस! सेलिब्रिटी ब्रेकअप्स पर किया मजेदार खुलासा

Nick Jonas interview: पता चला है कि निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा जोनस की शानदार शादी के पीछे का असली राज सिर्फ रोमांटिक पल ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड की गपशप भी है. जोनस ब्रदर्स की नई पॉडकास्ट सीरीज के हालिया एपिसोड में निक ने खुलकर और मजाकिया अंदाज में बताया कि ‘देसी गर्ल’ के साथ उनके आठ साल के सफर का एक अहम हिस्सा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की ताजा खबरों से अपडेट रहना है.
निक जोनस ने माना कि उन्हें बॉलीवुड गॉसिप में बहुत दिलचस्पी है
केविन जोनस, जो जोनस, निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा जोनस के बीच बातचीत तब मजेदार हो गई जब निक ने बताया कि वह बॉलीवुड की सभी ताजा खबरों से अपडेट रहते हैं. असल में उन्हें अक्सर सेलिब्रिटीज के ब्रेकअप और लिंक-अप के बारे में प्रियंका से भी पहले पता चल जाता है.
पॉडकास्ट के दौरान निक ने मजाक में कहा ‘तो इन आठ सालों में मुझे जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आई है वह है बॉलीवुड गॉसिप’ जिस पर प्रियंका जोर से हंस पड़ीं.
प्रियंका को अपने पति की इस अनपेक्षित दिलचस्पी पर मजा आया और उन्होंने मजाक में कहा ‘हमारी पूरी शादी में उन्हें बस यही एक चीज सबसे ज्यादा पसंद आई है उनकी पूरी फीड गॉसिप से भरी रहती है.’
उन्होंने आगे कहा ‘मुझे कभी पता नहीं चलता कि किसका ब्रेकअप हो गया है हमेशा तुम ही मुझे बताते हो. अक्सर ऐसा तब होता है जब मैं किसी को मैसेज कर रही होती हूं और कहती हूं अरे वगैरह-वगैरह को मेरा प्यार देना और तुम कहते हो नहीं उनका तो ब्रेकअप हो गया है.’
जब केविन और जो जोनास ने निक से उनके सोर्स के बारे में पूछा, तो सिंगर ने कुछ नहीं बताया और कहा ‘मैं नाम नहीं बता सकता. वे हमारे दोस्त हैं.’ हालांकि उन्होंने माना कि वे चुपके से कुछ बॉलीवुड गॉसिप अकाउंट्स को फॉलो करते हैं और इंडस्ट्री के ड्रामे को मज़ेदार गॉसिप मानते हैं. ऐसी कहानियां जिनके बारे में बस पता होना चाहिए.
जब जो ने मजाक में इन अकाउंट्स की तुलना सेलिब्रिटी गॉसिप प्लेटफ़ॉर्म से की तो निक ने इससे इनकार नहीं किया और माना कि उन्हें इंडस्ट्री के जीवंत कल्चर से जुड़े रहने में सच में दिलचस्पी है.
यह कहना गलत नहीं होगा कि ‘नेशनल जीजू’ कहलाने के अलावा निक जोनास ने सच में ‘बॉलीवुड के सबसे बड़े फैन’ का खिताब भी हासिल कर लिया है. कौन जानता था कि इस ग्लोबल सुपरस्टार कपल के पीछे ऐसे फैन्स की जोड़ी है जो बाकी लोगों की तरह ही बॉलीवुड के लेटेस्ट ड्रामे को लेकर उत्साहित रहती है?