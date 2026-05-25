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फैमिली मैन हैं निक जोनास, मोबाइल का वॉल पेपर हुआ वायरल, प्रियंका और बेटी मालती की फोटो ने चुराई लाइमलाइट

Nick Jonas Wallpaper: प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनास एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन इस बार वजह उनका कोई गाना नहीं, बल्कि उनके मोबाइल का वॉलपेपर है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 25, 2026 5:28:45 PM IST

प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस और मालती
प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस और मालती


Nick Jonas Wallpaper: प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनास एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन इस बार वजह उनका कोई गाना नहीं, बल्कि उनके मोबाइल का वॉलपेपर है. 

हाल ही में एक व्लॉग के दौरान, जिसमें निक जोनास अपने बैंड, जोनास ब्रदर्स के साथ दिखाई दिए, उसमें उनके फोन का वॉलपेपर रिकॉर्ड हो गया. इस वॉलपेपर में उनकी पत्नी प्रियंका चोपड़ा और बेटी मालती जोनास की फोटो लगी हुई थी.

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पूरे फैमिली मैन हैं निक जोनास 

निक जोनास का एक वीडियो ऑनलाइन खूब वायरल हो रहा है, जिसमें फैंस ने शूटिंग के दौरान एक निजी बात पर ध्यान दिया. जोनास ब्रदर्स के साथ परफॉर्म कर रहे इस सिंगर ने कैमरे पर कुछ पल के लिए अपना फोन दिखाया, जिससे दर्शकों की नजर उस तस्वीर पर पड़ी जो उनके वॉलपेपर पर लगी हुई है. इस तस्वीर में निक अपनी पत्नी, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनास के साथ नजर आ रहे हैं. तस्वीर में निक दोनों के बीच में बैठे हैं, प्रियंका उन्हें प्यार से पकड़े हुए हैं जबकि मालती उनकी गोद में बैठी हैं. बता दें कि यह वही तस्वीर है जो निक ने पहले प्रियंका को समर्पित अपने मदर्स डे पोस्ट में साझा की थी.

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की शादी 

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने 2018 में उदयपुर में शादी की थी. दोनों की शादी हिंदू और क्रिश्चियन रीति-रिवाज से हुई थी. इस जोड़े ने जनवरी 2022 में अपनी बेटी माल्टी मैरी चोपड़ा जोनास का स्वागत किया. प्रियंका की बात करें तो, वह फिल्म निर्माता एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी के साथ भारतीय सिनेमा में एक बड़ी वापसी करने जा रही हैं. पिछले साल नवंबर में, फिल्म निर्माताओं ने हैदराबाद में आयोजित ग्लोबट्रॉटर इवेंट में फिल्म के आधिकारिक टाइटल का अनावरण किया था.

Tags: bollywoodentertainmentpriyanka chopra
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