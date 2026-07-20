रोमांस में डूबे निक और प्रियंका, 8 साल पहले प्रपोजल की फोटो की शेयर, रिंग पहने शर्माती हुई नजर आईं प्रियंका

प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनास उन्हें स्पेशल फील कराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते. एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया है, जिसने प्रियंका के साथ उनके फैंस का भी दिल जीत लिया है.

हाल ही में निक जोनस ने इंस्टाग्राम पर स्पेन में अपने वैकेशन की एक प्यारी सी झलक शेयर की है. इसके साथ उन्होंने अपनी और प्रियंका की 8 साल पहले ली गयी एक खूबसूरत फोटो शेयर की, जो उस वक्त की है जब उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को प्रपोज किया था.

8 साल पहले की यादें ताजा की

रविवार रात निक जोनास ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 8 साल पहले ली गई एक फोटो शेयर की. यह फोटो उनकी प्रपोजल नाइट की थ्रोबैक सेल्फी थी. इस तस्वीर में निक कैमरे की तरफ मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, वहीं प्रियंका अपने हाथ से चेहरा थोड़ा छिपाते हुए अपनी इंगेजमेंट रिंग दिखाती दिख रही हैं. इस फोटो के साथ निक ने एक इमोशनल मैसेज लिखा, ‘8 साल पहले उसने हां कहा था,’ और साथ में रिंग का इमोजी भी लगाया. निक के इस पोस्ट पर प्रियंका चोपड़ा ने भी कमेंट किया और लिखा, ‘बहुत खुश हूं कि तुमने पूछा.’ निक ने 19 जुलाई 2018 को लंदन में प्रियंका को प्रपोज किया था.

इससे पहले, निक जोनास ने प्रियंका के जन्मदिन पर एक प्यारी सी इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की थी. वीडियो में प्रियंका को नाव की सवारी का आनंद लेते हुए और कैमरे की ओर फ्लाइंग किस भेजते हुए दिखाया गया था। कैप्शन में निक ने सिर्फ “मी अमोर” लिखा था.

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की शादी

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने 2018 में जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में एक भव्य समारोह में शादी की थी. इस जोड़े ने जनवरी 2022 में सरोगेसी के माध्यम से अपनी पहली बच्ची, मालती मैरी चोपड़ा जोनास का स्वागत किया.

वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा राजमौली की फिल्म ‘वाराणसी’ में नजर आ रही हैं. प्रियंका चोपड़ा के जन्मदिन पर, निर्देशक एसएस राजामौली ने अपनी आगामी फिल्म वाराणसी से प्रियंका चोपड़ा का नया लुक जारी किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर मंदाकिनी के रूप में प्रियंका चोपड़ा की दो नई तस्वीरें साझा कीं. साथ में उन्होंने लिखा, “मुस्कुराते समय उनकी खूबसूरती और थमते ही आग. मंदाकिनी… @PriyankaChopra वाराणसी में!”