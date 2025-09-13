Nia Sharma के हॉट बिकिनी अवतार ने पुल में लगाई आग, तस्वीरें देख फैन्स के छूटे पसीने

Nia Sharma Bold Pics: टीवी इंडस्ट्री की स्टाइलिश क्वीन निया शर्मा (Nia Sharma) अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं. वह अपने हॉट और सेक्सी लुक से हर किसी को अपना दीवाना बना देती हैं. एक्ट्रेस अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. कुछ समय पहले उन्होंने अपने दुबई वेकेशन की कुछ हॉट तस्वीरें शेयर की थी. जिसने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी थी. क्या आपने एक्ट्रेस की वो तस्वीरें देखी हैं?

निया शर्मा की बोल्ड तस्वीरें

निया शर्मा ने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. जुलाई के महीने में एक्ट्रेस दुबई में अपना वेकेशन मनाने के लिए पहुंची थीं. इस वेकेशन की तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी की थी. आज हम आपके लिए उनकी वेकेशन की कुछ हॉट तस्वीरें लेकर आए हैं. एक्ट्रेस दुबई की पाम टॉवर की छत पर बने इन्फिनिटी पूल में अलग-अलग पोज देते नजर आ रही हैं. तस्वीरों में वह व्हाइट बिकिनी में नजर आ रही हैं. हर एक तस्वीर उनके बोल्ड अवतार की झलक पेश कर रही हैं. वह कभी दोस्तों के साथ पुल में मस्ती करती नजर आ रही हैं. तो कभी किनारे बैठकर पोज दे रही हैं.







निया शर्मा ने पुल में लगाई आग

निया शर्मा ने व्हाइट बिकिनी (Nia Sharma Bikini Photos) पहनी हुई है. वहीं दूसरी तस्वीर में वह एक शॉर्ट स्टाइलिश स्कर्ट में नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने लुक को मिनिमल मेकअप के साथ पूरा किया है. तस्वीरों के साथ निया ने एक वीडियो भी शेयर किया है. जिसमें वह पुल के भीतर डांस करती नजर आ रही है. फैन्स को एक्ट्रेस का ये अंदाज खूब पसंद आ रहा है.फोटोज के साथ उन्होंने कैप्शन में उन्होंने लिखा, ‘दुबई 2025.’ निया साल 2016 और 2017 में ‘टॉप 50 सेक्सिएस्ट एशियन वुमन‘ लिस्ट में भी शामिल रह चुकी हैं.