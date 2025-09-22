टीवी एक्ट्रेस ने बिकिनी टॉप और मिनी स्कर्ट में खड़ा कर दिया बवाल, तस्वीरें ताकते नहीं थक रहे हैं लोग
टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा हमेशा अपने बोल्ड लुक्स के कारण चर्चा में रहती हैं, इस बार भी उन्होंने सोशल मीडिया पर कई बिकिनी तस्वीरें पोस्ट की हैं.

By: Kavita Rajput | Published: September 22, 2025 11:40:04 AM IST

Nia Sharma Photos: टेलीविजन एक्ट्रेस निया शर्मा (Nia Sharma) ने हाल ही में 17 सितंबर को अपना 35वां जन्मदिन मनाया है. उन्होंने अपना बर्थडे दुबई में सेलिब्रेट किया. निया ने अपने प्री-बर्थडे बैश की तस्वीरें और वीडियो इन्स्टाग्राम पर शेयर की हैं. निया ने जो तस्वीरें शेयर की हैं वो दुबई के आइकॉनिक और स्काईपूल की हैं जो कि 360 डिग्री इनफिनिटी पूल है.  

एक्ट्रेस यहां ब्लैक बिकिनी टॉप और मिनीस्कर्ट में अपना जलवा दिखाती नज़र आ रही हैं.निया एकदम चिल मूड में नज़र आ रही हैं. कभी फैमिली के साथ तस्वीरें खिंचवा रही हैं तो कभी म्यूजिक पर थिरकती हुई नज़र आ रही हैं. बिकिनी टॉप और मिनीस्कर्ट में निया का लुक काफी हैपनिंग और पार्टी रेडी नज़र आ रहा है. इसके साथ निया ने कैट ऑई सनग्लासेस कैरी किए हैं. हेयर स्टाइल की बात करें तो उन्होंने हाई पोनीटेल बनाई हुई है जो कि पूलसाइड वाइब को परफेक्टली मैच कर रही है. 

निया काफी बोल्ड और बिंदास टीवी एक्ट्रेसेस में से एक हैं. वह अक्सर अपनी बोल्ड लाइफस्टाइल और ड्रेसिंग सेंस की वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं. निया अक्सर सोशल मीडिया पर अपने बिकिनी लुक्स शेयर करती रहती हैं. निया के करियर की बात करें तो उन्हें एक हजारों में मेरी बहना है, जमाई रजा और इश्क में मरजावां और नागिन 4 जैसे शोज से पॉपुलैरिटी मिली है. 2017 में वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 8 में बतौर फाइनलिस्ट नज़र आई थीं.

उन्हें बिग बॉस 18 में भी बतौर कंटेस्टेंट देखा जाने वाला था लेकिन एनमौके पर निया ने इस शो से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे. 2020 में निया ने खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया में पार्टिसिपेट किया था और विनर बनी थीं. निया ने 2017 में वेब सीरीज की दुनिया में भी कदम रखा था. उन्होंने विक्रम भट्ट की वेब सीरीज ट्विस्टेड में काम किया था. 2022 में निया को झलक दिखला जा 10 में बतौर कंटेस्टेंट देखा गया था. इसी साल उन्होंने सीरियलों की दुनिया में सुहागन चुड़ैल नाम के सीरियल से टीवी पर कमबैक किया था. 

