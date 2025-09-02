Mrunal thakur का पुराना इकरार: Viral Kohli से किया था प्यार का इजहार और Dhanush संग आई थी डेटिंग रूमर्स की बहार

Murnal Thakur and Virat Kohli: बॉलीवुड और टीवी की पसंदीद एक्ट्रेसेस में से एक है,मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) इन दिनों चर्चा में हैं। वजह है उनका एक पुराना इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने मजाक-मजाक में कहा था कि वह एक समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे विराट कोहली (Virat Kohli) के लिए पागलपन की हद तक दीवानी थीं। ये बयान पुराना है, लेकिन हाल ही में यह सोशल मीडिया पर फिर वायरल हो गया। जैसे ही यह खबर इंटरनेट पर फैली, मृणाल ने हंसते-हंसते मजाक में रिएक्ट किया और बोला “Stop it ok.” ये किस्सा लोगों को मजेदार भी लगा और थोड़ी हैरानी भी हुई। वहीं, हाल ही में उनका नाम साउथ स्टार धनुष (Dhanush) के साथ भी जोड़ा गया था, हालांकि दोनों ने इसे लेकर कोईक्लार्टी नहीं दी

पुराना बयान कैसे वायरल हुआ

साल 2022 में फिल्म जर्सी के प्रमोशन के दौरान मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) ने एक इंटरव्यू दिया था। उस समय उन्होंने कहा था, “There was a time when I was madly in love with Virat Kohli.”उन्होंने ये भी बताया था कि उन्हें क्रिकेट बहुत पसंद है क्योंकि उनके भाई विराट कोहली (Virat Kohli) के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने कहा कि एक बार जब वह स्टेडियम में मैच देखने गईं और नीली जर्सी पहनकर टीम इंडिया को चीयर किया, तो उन्हें बहुत मजा आया। उस समय यह बयान हल्के-फुल्के अंदाज में दिया गया था। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में पुरानी बातें भी अचानक वायरल हो जाती हैं और हाल ही में यही हुआ।

मृणाल का मजेदार रिएक्शन

जैसे ही मीडिया पोर्टल्स और इंस्टाग्राम पेजेज ने ये पुराना वीडियो और बयान शेयर किया, लोग उस पर तरह-तरह की टिप्पणियाँ करने लगे। मृणाल ठाकुर ने खुद एक पोस्ट देखकर तुरंत कमेंट किया, “Stop it ok.” उनका यह छोटा सा जवाब भी वायरल हो गया। लोग इसे मजाक औरशर्म के रूपे में समझने लगे।

सोशल मीडिया पर मृणाल ठाकुर बनी हॉट टॉपिक

सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग तरीके से इस पर मजा लिया। कुछ लोगों ने लिखा कि ये बहुत क्यूट कन्फेशन था, तो कुछ ने कहा कि “ये तो वही बात है जैसे दोस्त मजाक में किसी क्रश का नाम ले लेते हैं और हम शरमा कर कहते हैं Stop it. और वही कुछ लोग यह देखकर हंस पड़े कि कैसे पुरानी बातें फिर से सुर्खियाँ बन जाती हैं। सोशल मीडिया की यही ताकत है कि कोई भी पुरानी चीज, जब चाहे, फिर से सामने आ सकती है।

मृणाल ठाकुर का करियर सफर

अब जरा नजर डालते हैं मृणाल ठाकुर की करियर के सफर पर। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की थी। मुझसे कुछ कहती… ये खामोशियाँ और कुमकुम भाग्य जैसे सीरियल से वे घर-घर में पहचान बनाने लगीं। साल 2018 में उन्होंने फिल्म लव सोनिया से बॉलीवुड में कदम रखा। उसके बाद वे सुपर 30 और बाटला हाउस जैसी फिल्मों में नजर आईं। हालांकि, असली पहचान उन्हें साउथ फिल्मों से मिली। फिल्म सीता रमम (2022) और हाय नन्ना (2023) ने उन्हें नई ऊँचाइयाँ दीं। आज मृणाल ठाकुर बॉलीवुड और साउथ दोनों इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और खुद को एकजबरदस्त एक्ट्रेस साबित कर चुकी हैं।

विराट कोहली (Virat Kohli) जो कि है, सभी के फेवरेट

यह बात भी सच है कि विराट कोहली सिर्फ मृणाल ही नहीं, बल्कि पूरे भारत और दुनिया भर के करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। उनकी बैटिंग, फिटनेस और कॉन्फिडेंस ने उन्हें आज क्रिकेट का हीरो बना दिया है। ऐसे में अगर कोई सेलिब्रिटी भी यह मान ले कि वह विराट की दीवानी थी, तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं होगी।

मृणाल के भविष्य में आने वाले नए प्रोजेक्ट्स

हाल ही में खबरें आई हैं कि मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। वे बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ इंडस्ट्री में भी लगातार फिल्में कर रही हैं। उनकी एक्टिंग और मासूम मुस्कान ने उन्हें लाखों दिलों का चहेता बना दिया है। यह छोटा सा किस्सा उनके करियर पर कोई असर नहीं डालता, बल्कि यह दिखाता है कि वह कितनी ईमानदार और सीधी-सादी इंसान हैं, जो मजाक में भी दिल की बात कह देती हैं।