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Friday OTT New Movies (July 17, 2026): सामंथा की थ्रिलर से लेकर डार्क कोरियन ड्रामा तक, इस शुक्रवार OTT पर आ रहा है मनोरंजन का महाडोज; देख लें लिस्ट

New ott releases this friday, 17July: सामंथा की थ्रिलर से लेकर डार्क कोरियन ड्रामा तक, इस शुक्रवार OTT पर आ रहा है एंटरटेनमेंट का महाडोज! देखें रिलीज होने वाली इन 5 बड़ी फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट.

By: Shivani Singh | Published: July 15, 2026 9:28:32 PM IST

सामंथा की थ्रिलर से लेकर डार्क कोरियन ड्रामा तक, इस शुक्रवार OTT पर आ रहा है एंटरटेनमेंट का महाडोज! देखें रिलीज होने वाली इन 5 बड़ी फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट
सामंथा की थ्रिलर से लेकर डार्क कोरियन ड्रामा तक, इस शुक्रवार OTT पर आ रहा है एंटरटेनमेंट का महाडोज! देखें रिलीज होने वाली इन 5 बड़ी फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट


इस शुक्रवार, यानी 17 जुलाई 2026 को ओटीटी (OTT) पर मनोरंजन का जबर्दस्त धमाका होने जा रहा है. अगर आप भी वीकेंड पर बिंज-वॉच करने के लिए कुछ बेहतरीन फिल्मों और वेब सीरीज की तलाश में हैं, तो नेटफ्लिक्स और जियोहॉटस्टार जैसी स्क्रीन्स पर आपके लिए बहुत कुछ खास आ रहा है।

सामंथा रुथ प्रभु की तेलुगु क्राइम थ्रिलर ‘मां इंती बंगारम’ से लेकर नम जू ह्युक की डार्क फैंटेसी कोरियन ड्रामा ‘द ईस्ट पैलेस’ तक, इस हफ्ते हर तरह का मसाला देखने को मिलेगा. आइए डालते हैं इस शुक्रवार रिलीज होने वाली 5 बड़ी फिल्मों और सीरीज पर एक नजर…

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1. द ईस्ट पैलेस (The East Palace)- नेटफ्लिक्स

क्या है खास: अगर आपको रहस्यमयी और डार्क फैंटेसी कहानियां पसंद हैं, तो यह कोरियन ड्रामा आपके लिए ही है.

कहानी: इसकी कहानी एक राजा (चो सेउंग वू) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो राजघराने पर मंडरा रहे एक खौफनाक श्राप का सच पता लगाने के लिए दो लोगों को काम पर रखता है. इनमें एक है ‘गु चियोन’ (नम जू ह्युक) एक बेहद निडर लेकिन घमंडी तलवारबाज जिसके पास भूतों को मारने की ताकत है, और दूसरी है ‘सेंग गैंग’ (रोह यून सियो) महल की एक ऐसी दासी जिसे मुर्दों की आवाजें सुनाई देती हैं. ये दोनों मिलकर महल में छिपी काली ताकतों का सामना करते हैं.

2. डिजायर (Desire)- नेटफ्लिक्स

क्या है खास: यह एक मैक्सिकन इरोटिक थ्रिलर फिल्म है, जो प्यार, धोखे और जुनून की कहानी बयां करती है.

कहानी: कहानी है ‘लुसेरो’ (लुडविका पलेटा) नाम की एक कामयाब वकील की, जिसकी हंसती-खेलती जिंदगी तब तबाह होने लगती है जब उसका अफेयर अपनी ही बेटी के हैंडसम स्विमिंग कोच ‘मैटियास’ (ऑस्कर कैसास) से हो जाता है. कहानी में नया मोड़ तब आता है जब लुसेरो की बेटी को भी उसी कोच से प्यार हो जाता है. इसके बाद शुरू होता है एक खतरनाक लव ट्रायंगल, जो सबको बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर देता है.

3. मां इंती बंगारम (Maa Inti Bangaaram)- जियोहॉटस्टार

क्या है खास: साउथ सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु इस फिल्म में एक बार फिर अपने दमदार एक्शन अवतार में नजर आने वाली हैं.

कहानी: यह एक तेलुगु क्राइम थ्रिलर फिल्म है. कहानी है ‘स्वर्णा’ (सामंथा रुथ प्रभु) की, जो कभी एक खूंखार शूटर हुआ करती थी, लेकिन अब वो सब कुछ छोड़-छाड़ कर एक आम बहू की तरह शांत जिंदगी जी रही है. पर कहते हैं ना कि अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता. जब उसके पुराने दुश्मन उसके नए परिवार के लिए खतरा बन जाते हैं, तो स्वर्णा को मजबूरन दोबारा अपने खूनी अतीत की तरफ लौटना पड़ता है.

4. हार्टस्टॉपर फॉरएवर (Heartstopper Forever)- नेटफ्लिक्स

क्या है खास: युवाओं की पसंदीदा इस प्यारी सी लव-स्टोरी का यह आखिरी और स्पेशल एपिसोड (फीचर-लेंथ फिनाले) है.

कहानी: इस फिनाले में हम निक (किट कॉनर) और चार्ली (जो लॉक) को अपनी जिंदगी के एक नए मोड़ पर खड़ा देखेंगे. निक जहां यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रहा है, वहीं चार्ली स्कूल में रहकर खुद को संभालना सीख रहा है. दूर रहकर अपने रिश्ते को बचाए रखने की जद्दोजहद और भविष्य के उतार-चढ़ाव को यह सीरीज बेहद खूबसूरती और भावुकता के साथ पेश करती है.

5. 23,000 लाइव्स (23,000 Lives)- नेटफ्लिक्स

क्या है खास: यह फिल्म जुगेंड रेटेट नाम की संस्था की एक सच्ची और बेहद भावुक कर देने वाली घटना पर आधारित है.

कहानी: बर्लिन के कुछ जोश से भरे युवा एक्टिविस्ट मिलकर फंड इकट्ठा करते हैं और भूमध्य सागर में डूबते हुए शरणार्थियों को बचाने के लिए एक पुराना जहाज खरीदते हैं. लेकिन इंसानी जानें बचाने का यह नेक काम जल्द ही बेहद खतरनाक हो जाता है, और ये युवा एक ऐसे कानूनी और नैतिक दलदल में फंस जाते हैं जहां इनकी इंसानियत की ही परीक्षा होने लगती है.

Tags: jio hotstarnetlfixOTT Releases
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