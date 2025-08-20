Netflix और Amazon Prime पर रिलीज हो रही हैं New Movie और Series, जो बना देंगी इस वीकेंड को धमाकेदार और मिलेगा फुल ऑन एंटरटेनमेंट

Netflix, जी5 और Amazon Prime जैसे Ott प्लैटफॉर्म पर हर वीकेंड कोई ना कोई फिल्में और वेब सीरीज आती रहती हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं और अपने वीकेंड को और भी मजेदार बना सकते हैं, ऐसे में अगर आप भी इस आने वाले वीकेंड पर कुछ इंट्रेसटिंग सीरीज या फिल्म देखने का सोच रहे हैं, जिसमे थ्रिलर, सस्पेंस और क्राइम से कुटकुट कर भरा हो, तो आप इस वीकेंड OTT पर रिलीज हो रही New Movie और Series की लिस्ट देख सकते हैं और अपने आने वाले वीकेंड पर फुल ऑन एंटरटेनमेंट का मजा उठा सकते हैं।

यहां देखें Ott पर रिलीज होने वाली लेटेस्ट फिल्में और वेब सीरीज की लिस्ट ( List Of Latest Movies And Web Series Released On Ott Netflix And Amazon Prime)

मां (Maa)

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम काजोल की आने वाली फिल्म ‘मां’ (Maa) का आता हैं, जो 22 अगस्‍त 2025 के दिन Netflix पर रिलीज होने वाली है, इसे पहले ये फिल्म 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं, ऐसे में बिजी शेड्यूल की वजह से अगर आप इस फिल्म को थिएटर पर नहीं देख पाए थे, तो आप इस शानदार माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्‍म ‘मां’ को इस वीकेंड अपने घर बैठे देक सकते हैं। फिल्म में काजोल के अलावा रॉनित रॉय और इंद्रनील सेन गुप्‍ता भी अहम किरदार में हैं। फिल्म ‘मां’ (Maa) की कहानी चंदरपुर के गांव की है, जहां 1985 में नवजात बच्चियों को मारने की प्रथा एक अनुष्ठान है, जिससे गांव वालों को अभिशाप से मुक्ति मिले। कहानी मका सस्पेंस आपको हिला कर रख देने वाला है और आपको ये बेहद पसंद आने वाली है। वीकेंड को मजेदार बनाने के लिए आप इस फिल्म को अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं।

“मारीसन” (Maareesan)

अगर आपको सस्पेंस और थ्रिलर टाइप की फिल्म पसंद है, तो आप तमिल फिल्म “मारीसन” को देख सकते हैं, जो 22 अगस्‍त 2025 के दिन Netflix पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्‍म की कहानी एक चोर और एक भूलने की बीमारी से पीड़ित मरीज की है, जो एक यात्रा के दौरान साथ आ जाते हैं। चोर का इरादा बेहद खराब होता है, वह उस आदमी के बैंक खाते से बड़ी रकम चुराने की सोचता है और उस अल्‍जाइमर से पीड़ित को बरगलाता है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि वो आदमी असल में कौन है। इस तमिल फिल्म “मारीसन” को सुधीश शंकर ने डायरेक्ट किया है और कहानी कृष्णामूर्ति ने लिखी है। फिल्म में फहाद फासिल और वडिवेलु अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। इस वीकेंड पर देखने के लिए यह फिल्म “मारीसन” सबसे बेस्ट चॉइस है।

“थलाइवन थलाइवी” (Thalaivan Thalaivii)

अगर आपको रोमांटिक और कॉमेडी फिल्म पसंद है, तो आप तमिल फिल्म “थलाइवन थलाइवी” को देख सकते हैं, जो 22 अगस्‍त 2025 के दिन Amazon Prime Video पर रिलीज होने जा रही है। इस तमिल फिल्म की कहानी बेहद धंसू है, जिससे एक कपल होता है, जो प्यार में है और शादी करता है, लेकिन शादी के बाद दोनों की जिंदगी, जो कलेश होता है वो दोनों की लाइफ को बदलकर रख देता है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। इस तमिल फिल्म “थलाइवन थलाइवी” में विजय सेतुपति अहम किरदार में नजर आए हैं और उनकी अदाकारी देखने लायक है। इस वीकेंड को फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरने के लिए आप इस फिल्म “थलाइवन थलाइवी” को देख सकते हैं।

‘शोधा’ (Shodha)

साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म देखने का सोच रहे हैं, तो आप इस वेब सीरीज ‘शोधा’ को देख सकते हैं, जो 22 अगस्‍त 2025 के दिन ZEE5 पर रिलीज होने जा रही है। य फिल्म परेशानियों से घिरे एक वकील की जींदगी की कहानी है, जिसका नाम रोहित होता है, जिसका किरदार निर्माता से अभिनेता बने पवन कुमार निभा रहे हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि रोहित की पत्नी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है, जिसके बाद वह बेहद परेशान हो जाते है और उनकी जिंदगी में उथल-पुथल हो जाती हैं। इसके बाद पुलिस एक महिला को ढूंढ़कर वापस लाती है, जो खुद को रोहित की पत्‍नी होने का दावा करती है। लेकिन रोहित उस महिलाओं पर धोखेबाज होने का आरोप लगाता है। इस धांसू सीरीज में पवन कुमार के अलावा सिरी रविकुमार, अरुण सागर और अनुषा रंगनाथ भी अहम किरदार में नजर आए हैं। इस वीकेंड का अपना कोई प्लान नहीं है, तो आप इस घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं और वीकेंड को मजेदार बना सकते हैं।

स्‍टॉकिंग सामंथा: आतंक के 13 साल’ (Stalking Samantha: 13 Years of Terror)

बेहतरीन वेब सीरीज की तलाश कर रहे हैं, जो क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस से भरी हो, तो आप इस स्‍टॉकिंग सामंथा: आतंक के 13 साल’ को देख सकते है, जो 19 अगस्‍त 2025 के दिन JioHotstar पर रिलीज। कहानी बेहद जबरदस्त है, जो आपका दिल जीत लेगी। इस मिनी वेब सीरीज में दिखाया गया है कि 2011 में सामंथा स्टाइट्स की मुलाकात क्रिस्टोफर थॉमस से हुई थी, जिसके बाद क्रिस्टोफर लगातार सामंथा का पीछा करता रहा, सामंथा जहां भी जाती है, वहां उसे क्रिस्‍टोफर नजर आता है। कहानी अब साल 2022 तक पहुंच गई है और यह उत्पीड़न एक आतंक बन जाता है, जिसके बाद कहानी बेहद खतरनाक मोड़ लेती, जो देखने लायक हैं। वीकेंड को अच्छे से एंजॉय करने के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हैं।