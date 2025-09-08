Home > मनोरंजन > ओटीटी > OTT Release This Week: मर्डर, थ्रिलर और ड्रामा लाइनअप, इस हफ्ते ओटीटी पर होगा बड़ा धमाका

New Releases On OTT: इस हफ्ते OTT पर हॉलीवुड की कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। ये मर्डर और थ्रिलर से भरी नई सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज आप नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होंगी।

September 8, 2025

Hollywood OTT releases this week
Hollywood OTT releases this week

इस हफ्ते हॉलीवुड की दुनिया OTT पर हिट और मिस्ट्री से भरपूर है। चाहे आप थ्रिलर पसंद करते हों या मर्डर मिस्ट्री के शौकीन हों, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार ने कुछ दमदार रिलीज पेश की हैं, जो आपके वीकेंड को और मजेदार बना देंगी।

नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर नई हॉलीवुड सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज की एक दिलचस्प लाइनअप पेश की गई है। वहीं, अगर आप किसी सीरीज के अगले पार्ट का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है, क्योंकि एक धमाकेदार सीरीज इस लिस्ट में दर्ज है जो जल्द ही स्ट्रीम होने वाली है।

1. Only Murders in the Building- सीजन 5 (JioHotstar)

सेलेना गोमेज, स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट की तिकड़ी एक बार फिर से मर्डर मिस्ट्री की दुनिया में लौट आई है। इस बार, वो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के डोरमैन की रहस्यमय मौत की तहकीकात कर रहे हैं। सीरीज में जबरदस्त सस्पेंस है और साथ ही कॉमेडी का बेहतरीन कॉम्बो देखने को मिलेगा।

2. Task (JioHotstar)

मार्क रफ्फालो स्टारर ये क्राइम ड्रामा एक FBI एजेंट की स्टोरी है, जो एक स्पेशल टास्क फोर्स का नेतृत्व करता है। टीम का उद्देश्य हिंसक होम-इनवेजन रॉबरीज की जांच करना है, जो एक परिवार के सदस्य की दोहरी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। यह सीरीज मर्डर मिस्ट्री के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है।

3. The Girlfriend (Amazon Prime Video)

मिशेल फ्रांसिस (mishel francis) की नॉवेल पर आधारित यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर (psychological thriller web series) एक महिला की कहानी है, जो अपने बेटे की नई गर्लफ्रेंड के बारे में संदेह करती है। क्या वह सच में कुछ छुपा रही है या महज एक मां का डर है? यह सीरीज फैमिली ड्रामा और सस्पेंस का बेहतरीन कॉम्बो पेश करती है।

4. aka Charlie Sheen (Netflix)

यह डॉक्यूमेंट्री हॉलीवुड अभिनेता चार्ली शीन (charlie sheen) की जिंदगी और करियर पर बेस्ड है। इसमें उनकी शुरुआती सफलता, विवादास्पद पल और रिकवरी की यात्रा को बखूबू दर्शाया गया है। चार्ली खुद इस डॉक्यूमेंट्री में अपनी कहानी शेयर करते हैं।

5. Beauty in Black – सीजन 2 (Netflix)

टायलर पेरी (Tyler Perry) की इस ड्रामा सीरीज के दूसरे सीजन में किम्मी की कहानी जारी है, जो बेल्लारी ब्यूटी साम्राज्य की मालिक बन चुकी है। वह अब एक एग्जॉटिक डांसर से एक शक्तिशाली व्यवसायी बन चुकी है और उसे नए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

6. Maledictions (Netflix)

यह क्राइम थ्रिलर उत्तर अर्जेंटीना की पृष्ठभूमि में सेट है। कहानी एक गवर्नर की है, जिसकी बेटी का अपहरण हो जाता है। वह अपने परिवार और अपने एंबीशन के बीच चुनाव का सामना करता है।

7. Every Minute Counts – सीजन 2 (Amazon Prime Video)

1985 के मेक्सिको सिटी भूकंप के बाद की घटनाओं पर आधारित इस सीरीज के दूसरे सीजन में डॉ. एंजेल की कहानी जारी है, जो 24 घंटे बाद भी मलबे में फंसा हुआ है। इस सीरीज में जबरदस्त सस्पेंस दिखाया गया है जो आपको देख कर काफी मजा आने वाला है।

