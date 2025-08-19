Home > मनोरंजन > हॉलीवुड को दी मात-Spiderman को दिया पछाड़ ! 12 दिन में 106 Cr. का कलेक्शन कर रचा इतिहास, बनी भारत की पहली एनिमेटेड ब्लॉकबस्टर ‘महावतार नरसिम्हा’”

भारतीय सिनेमा की दुनिया में हर साल कई फिल्में आती हैं, कुछ हिट होती हैं तो कुछ फ्लॉप। लेकिन कभी-कभी ऐसी फिल्में भी बनती हैं जो इतिहास रच देती हैं और दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना लेती हैं। इस बार यह कमाल किसी बड़े स्टार की फिल्म ने नहीं बल्कि एक एनिमेटेड मूवी ने किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ‘महावतार नरसिम्हा’ की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाल मचाया है कि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सब हैरान रह गए हैं।

Published By: Ananya verma
Published: August 19, 2025 13:29:13 IST

महावतार नरसिम्हा’ ने  रच दिया इतिहास – बनी 100 करोड़ पार करने वाली भारत की पहली एनिमेटेड फिल्म!

100 करोड़ का जादू– पहली भारतीय एनिमेटेड फिल्म बनी ब्लॉकबस्टर

25 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई महावतार नरसिम्हा ने महज 12 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। मंगलवार तक के आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने 106.05 करोड़ रुपये की कमाई की है। इससे पहले भारत में बनी किसी भी एनिमेटेड फिल्म ने इतना बड़ा आंकड़ा कभी छुआ ही नहीं था।

पहले हफ्ते में फिल्म ने 44.75 करोड़ रुपये कमाए थे, लेकिन जैसे-जैसे दर्शकों के अच्छे रिव्यू  फैलते गए, दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई और तेजी से बढ़ी। टिकट की कीमतें कम होने के बावजूद फिल्म की कमाई शानदार रही।

‘स्पाइडर-मैन’ और ‘कुंग फू पांडा’ को पछाड़ा

अब तक एनिमेटेड फिल्मों के मामले में भारत में विदेशी फिल्मों का दबदबा रहा है। स्पाइडर मैन: इनटू द स्पाइडर वर्स ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 43.99 करोड़ का बिजनेस किया था, वहीं कुंग फू पांडा सीरीज की कुल कमाई 30–32 करोड़ के बीच रही थी।

लेकिन महावतार नरसिम्हा ने इन सभी को पीछे छोड़ते हुए 100 करोड़ के आंकड़े तक पहुँचकर नया रिकॉर्ड बना दिया। यह उपलब्धि अपने आप में ऐतिहासिक है और साबित करती है कि अगर कहानी दमदार हो और प्रेजेंटेशन सही हो, तो एनिमेटेड फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर उतना ही धमाल मचा सकती हैं जितना बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्में।

भीषण टक्कर के बावजूद आगे निकली

दिलचस्प बात यह है कि महावतार नरसिम्हा की रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर थी। उसी समय सैयारा, सन ऑफ सरदार 2, धड़क 2 और हॉलीवुड की द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स जैसी फिल्में भी रिलीज हुई थीं। लेकिन इसके बावजूद महावतार नरसिम्हा ने न सिर्फ अपनी पकड़ मजबूत रखी, बल्कि वीकडेज पर भी जबरदस्त कमाई की। इसने यह साबित कर दिया कि अच्छी कंटेंट वाली फिल्में, चाहे वह एनिमेशन ही क्यों न हो, हमेशा दर्शकों को खींचकर सिनेमाघरों तक ले आती हैं।

अश्विन कुमार का निर्देशन और पावरफुल कहानी

फिल्म के निर्देशक अश्विन कुमार ने इस प्रोजेक्ट पर कई सालों तक काम किया। उन्होंने इस फिल्म को न सिर्फ विज़ुअली ग्रैंड बनाया बल्कि इसकी कहानी को भी बेहद दमदार और भावनात्मक रखा। फिल्म के राइटर्स जयपूर्णा दास और रुद्र प्रताप घोष ने कहानी को इस तरह लिखा कि यह बच्चों के लिए भी रोचक है और बड़ों को भी गहराई से जोड़ लेती है। यह फिल्म भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा की कहानी को अनोखे अंदाज में दर्शाती है। ड्रामा, इमोशन और एक्शन का ऐसा संगम दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखता है।

फाइव लैंग्वेज रिलीज और ग्रैंड प्रोडक्शन

फिल्म को 5 भारतीय भाषाओं – हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया गया। इसकी वजह से यह फिल्म देशभर में अलग-अलग दर्शकों तक पहुँची और बड़े पैमाने पर हिट साबित हुई।

क्यों पसंद आ रही है दर्शकों को यह फिल्म?

कहानी का अनोखा अंदाज़– फिल्म ने भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार को बहुत ही रोचक और इमोशनल तरीके से दिखाया। धमाकेदार विज़ुअल्स और एनिमेशन – भारतीय दर्शकों को पहली बार इंटरनेशनल लेवल का एनिमेशन देखने को मिला। फैमिली एंटरटेनमेंट – बच्चे हों या बड़े, हर उम्र का दर्शक इस फिल्म से जुड़ पाया।

‘महावतार नरसिम्हा’ दरअसल एक एनिमेटेड फ्रेंचाइज़ी की पहली फिल्म है। यह फ्रेंचाइज़ी भगवान विष्णु के दस अवतारों पर आधारित है। आने वाले सालों में इस सीरीज़ की और किस्तें रिलीज होंगी:

महावतार परशुराम (2027), महावतार रघुनंदन (2029), महावतार द्वारकाधीश (2031), महावतार गोपालानंद (2033), महावतार कल्कि (2035 और 2037, दो भागों में)
इस लंबे प्लान से साफ है कि भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्री अब एक नई उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है।

