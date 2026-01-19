Bhojpuri Song: नम्रता मल्ला के ग्लैमरस लुक पर खड़े हो गए Ritesh Pandey के रौंगटे,  Barood Hai Jawani गाने ने बढ़ाया पारा

New Bhojpuri Song: भोजपुरी गानो के दीवाने सिर्फ बिहार के लोग नहीं हैं, बल्कि यूपी से लेकर दिल्ली तक भोजपुरी गानो की लहर दौड़ पड़ी है. वहीं भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे की फिल्म ‘दुल्हिन वही जो पिया मन भाए 2’ का हाल ही में गाना ‘हमरा के प्यार हो गईल’ रिलीज़ हुआ था, जिसे यूज़र्स ने काफी पसंद किया. वहीं अब एक और भोजपुरी गाना आया है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं और जिन्होंने नहीं सुना वो भी इस गाने को बार-बार सुनेंगे, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रितेश अपने नए गाने ‘बारूद हा जवानी’ से दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए वापस आ गए हैं. सिंगर ने गाने का पोस्टर अपने फैन्स के साथ शेयर किया था, जिस पर अच्छा-खासा रिस्पांस आया था. वहीं अब ये गाना रिलीज के बाद धूम मचा रहा है. यह एक रोमांटिक ट्रैक है. इस गाने में खूबसूरत भोजपुरी एक्ट्रेस निर्माता मल्ला नजर आएंगी.

‘बारूद हा जवानी’

गाने ‘बारूद हा जवानी’ में रितेश पांडे नम्रता मल्ला के साथ नज़र आ रहे हैं. गाने में एक्ट्रेस एक खूबसूरत लाल ड्रेस में काफी ग्लैमरस लग रही हैं. रितेश ने सफेद जैकेट पहनी है और नम्रता के साथ रोमांटिक अंदाज में नजर आए हैं. इस गाने को रितेश और शिल्पी राज ने गाया है, इसके बोल चंदन यदुवंशी ने लिखे हैं और इसे आशीष विद्यार्थी ने डायरेक्ट किया है. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि म्यूज़िक छोटू रावत ने कंपोज़ किया है. यह गाना हमारे भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ होगा. हालांकि, अभी रिलीज़ डेट की घोषणा नहीं की गई है.

रितेश पांडे का ये गाना भी हिट

आपने रितेश पांडे और स्नेहा उपाध्याय का गाना ‘हेलो कौन’ ज़रूर सुना होगा. यह गाना 2019 में रिलीज़ हुआ था और सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर हुआ. इस गाने को अब तक 1 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं, और यह संख्या लगातार बढ़ रही है. गाने के बोल और म्यूज़िक आशीष वर्मा ने कंपोज़ किया था. इस गाने पर कई इंस्टाग्राम रील्स बनाए गए, और इसके रैप स्टाइल ने बड़ी संख्या में युवा दर्शकों को आकर्षित किया.

