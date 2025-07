छाएगा जॉम्बी का आतंक एक बार फिर! Netflix की पॉपुलर सीरीज “All of us Are Deadi Season 2” की शूटिंग शुरू, फैंस को है बेसब्री से इंतजार

Netflix Announces All of Us Are Dead Season 2: नेटफ्लिक्स की सबसे पसंदीदा और पॉपुलर वेब सीरीज में से एक ‘ऑल ऑफ अस आर डेड’ के दूसरे सीजन के आने की घोषणा हो चुकी है, जिसकी बाद सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई हैं। ‘ऑल ऑफ अस आर डेड’ के जबरदस्त 1 सीजन के बाद फैंस को इस वेब सीरीज के दूसरे सीजन का बेहद लंबे समय से इंतेजार हैं, जो की अब जल्द ही खत्म होने वाला है।

दरअसल, Netflix पर रिलीज हुई कोरियन वेब सीरीज ‘ऑल ऑफ अस आर डेड’, जो जॉम्बी पर आधारित है, काफी ज्यादा फेमस हुई थी। इस जॉम्बी सीरीज की बुरी तरह से डरा देने वाली कहानी ने लोगों का दिल जीत लिया था। जिसके बाद फैंस कोऑल ऑफ अस आर डेड 2 का बेसब्री से इंतेजार था। वहीं अब नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर इस जॉम्बी सीरीज ‘ऑल ऑफ अस आर डेड’ का एक टीजर जारी किया है और दूसरे सीजन की शुटिंग शुरु होने की घोषणा की है, इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फिर से एक बार सीरीज ‘ऑल ऑफ अस आर डेड’ की चर्चा शुरु हो गई है और फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं।

The zombie virus has spread all over Seoul…

All of Us Are Dead Season 2 is NOW IN PRODUCTION. Starring Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Lomon, Lee Min-jae, Kim Si-eun, Roh Jae-won, and Yoon Ga-i. pic.twitter.com/UkS1dsistL

— Netflix (@netflix) July 22, 2025