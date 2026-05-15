Netflix पर लौट आई ये खतरनाक क्राइम थ्रिलर, 8 एपिसोड में ही मचा दिया तहलका, नंबर 1 पर कर रही ट्रेंड

Berlin series: Netflix अपनी सबसे चर्चित क्राइम-ड्रामा फ्रेंचाइजी Money Heist के स्पिन-ऑफ शो ‘बर्लिन’ के नए सीजन के साथ एक बार फिर लोगों के बीच लौट आया है. हाल ही में रिलीज हुआ इसका ट्रेलर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और लोगों के बीच इस सीरीज को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है. अब फैंस इसके नए एपिसोड्स की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं

‘बर्लिन’ का दूसरा सीजन, जिसका ऑफिशियल टाइटल ‘Berlin and the Lady with an Ermine’ है, आज यानी 15 मई 2026 को दुनिया भर में रिलीज किया जा रहा है. नेटफ्लिक्स इस बार भी सभी एपिसोड्स को एक साथ स्ट्रीम कर रहा है, जिससे लोग इसे एक ही बार में देख सकेंगे. इस सीजन में कुल 8 एपिसोड शामिल हैं.

भारत में कब और किस समय देख सकेंगे दर्शक?

भारतीय लोगों के लिए ये सीरीज दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध हो गई है. यानी भारत में फैंस आज ही इस नई हाईस्ट और ड्रामा से भरी कहानी का आनंद ले सकेंगे.

कहानी में क्या होगा नया ट्विस्ट?

इस नए सीजन की कहानी अब पेरिस से आगे बढ़कर स्पेन के खूबसूरत शहर सेविले (Seville) तक पहुंचती है. यहां एक नई और बेहद चालाक चोरी की योजना बनाई जाती है, जिसमें गैंग दुनिया की सबसे मशहूर कलाकृतियों में से एक ‘The Lady with an Ermine’ को चुराने का नाटक रचता है.

इस मिशन में मास्टरमाइंड बर्लिन की चालाकी, टीम की रणनीति और इमोशनल टकराव एक बार फिर कहानी को रोमांचक मोड़ पर ले जाते हैं. हाईस्ट के साथ-साथ किरदारों के रिश्तों में भी कई उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे.

पहले सीजन की कहानी

पहला सीजन 2023 में रिलीज हुआ था, जिसमें बर्लिन और उसकी टीम ने पेरिस में €44 मिलियन के गहनों की बड़ी चोरी की योजना बनाई थी. इस प्लान में नकली पुलिस रेड, जटिल सुरंग और हाई-लेवल रणनीति शामिल थी.

कहानी में तब बड़ा मोड़ आया जब बर्लिन कैमिला के प्यार में पड़ गया, जिससे पूरी योजना पर खतरा मंडराने लगा. अंत में कई मुश्किलों, पीछा करने और धोखे के बावजूद टीम फ्रांस से भागने में सफल रही, लेकिन कहानी एक अनिश्चित और भावनात्मक मोड़ पर खत्म हुई.

‘Berlin’ सीजन 2 की स्टार कास्ट

इस सीजन में एक बार फिर पेड्रो अलोंसो (बर्लिन के किरदार में) मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. उनके साथ कई पुराने और लोकप्रिय किरदार भी वापस लौट रहे हैं-

मिशेल जेनर (केइला)

ट्रिस्टन उलोआ (डेमियन)

बेगोना वर्गास (कैमरन)

जूलियो पेना (रोई)

जोएल सांचेज (ब्रूस)

ये सभी किरदार मिलकर कहानी को और ज्यादा रोमांचक और भावनात्मक बनाने वाले हैं.