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कौन है ‘कर्तव्य’ का यह हरियाणवी लड़का? जिसके लिए सैफ अली खान भिड़ गए पूरे सिस्टम से, अब IMDb पर किया टॉप!

सैफ अली खान की कर्तव्य में हरपाल का किरदार निभाने वाले 33 साल के युधवीर अहलावत IMDb में टॉप पर ट्रेंड रहे हैं. इस रैंकिंग में उन्होंने शाहरुख खान,ऐश्वर्या राय, विजय थलपति समेत कई बड़े सितारों को पीछे छोड़ दिया है. जानें बॉलीवुड के नए चमकते सितारे के बारे में-

By: Kajal Jain | Last Updated: May 29, 2026 10:57:13 AM IST

कौन है 'कर्तव्य' का यह हरियाणवी लड़का? जिसके लिए सैफ अली खान भिड़ गए पूरे सिस्टम से, अब IMDb पर किया टॉप!
कौन है 'कर्तव्य' का यह हरियाणवी लड़का? जिसके लिए सैफ अली खान भिड़ गए पूरे सिस्टम से, अब IMDb पर किया टॉप!


Netflix पर रिलीज होते ही ‘कर्तव्य’ मूवी सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म के मेन लीड सैफ अली खान ने पुलिस वाले के किरदार में अपने फैन्स को चौंका दिया है, जबकि मूवी में हरियाणवी लड़के हरपाल ने लोगों के दिल पर छाप छोड़ दी है. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है हरपाल, जिसके लिए एक्टर सैफ अली खान पूरे सिस्टम से भिड़ जाते हैं. स्पेशल बात तो यह है कि मूवी में जिस हरपाल को आप चाइल्ड एक्टर समझ रहे हैं, वो 33 साल का युवक है, जिसने पॉपुलैरिटी के मामले में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, विजय थलपति और जूनियर एनटीआर को भी पीछे छोड़ दिया है और IMDb रेटिंग्स में टॉप पर ट्रेंड कर रहे हैं.

कौन है ये चमकता सितारा? 

नेटफ्लिक्स पर हालिया रिलीज कर्तव्य में सैफ अली खान के किरदार से जुड़े चाइल्ड एक्टर हरपाल का असली नाम युधवीर अहलावत है, जो शारिरिक और मानसिक शोषण से तंग आकर हत्या करने पर मजबूर हो जाता है. स्क्रीन पर युधवीर की एक्टिंग देखकर ज्यादातर लोग नई उम्र का चाइल्ड एक्टर समझ रहे हैं, जबकि आपकी गलतफहमी दूर करते हुए बता देते हैं कि युधवीर अहलावत 33 साल के हैं और करीब 1 दशक से थिएटर का हिस्सा हैं. इंटरनेशनल और नेशनल मंच पर अपनी कला से तारीफें बटोरने वाले .युधवीर निर्देशक फिरोज अब्बास खान के भव्य नाटक मुगल-ए-आजम: द म्यूजिकल की एक कड़ी रह चुके हैं.

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कर्तव्य में कैसे मिला ब्रेक?

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, युधवीर अहलावत हरियाणा के झज्जर जिले के शेरिया गांव के रहने वाले हैं. युधवीर के पिता पिता ज्ञान सिंह अहलावत सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत थे, जिसके चलते परिवार में अनुशासन का बड़ा रोल था, लेकिन वो अपने छह फुट से ज्यादा लंबे बड़े भाइयों से कद में छोटे रह गए. मूवी में भी देखेंगे तो युधवीर अहलावत का चेहरा मासूमियत से भरा होता है. यह वजह है कि कर्तव्य के मेकर्स ने हरपाल के किरदार के लिए युधवीर अहलावत को कास्ट किया.

तापसी और भूमि के साथ डेब्यू

आपको तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर की साल 2029 की रिलीज ‘सांड की आंख’ से युधवीर अहलावत ने अपना पहले डेब्यू किया था, जिसमें वो चंद्रो तोमर के बेटे का किरदार निभाते हुए दिखे. अपने इंटरव्यू में युधवीर ने बताया कि उनकी उम्र 28 साल थी, लेकिन तब भी लोग उन्हें बच्चा समझते थे. युधवीर के चुलबुलेपन के चलते लोग उन्हें चाइल्ड एक्टर समझने लगे, जिसके कारण युधवीर के ज्यादातर किरदार छोटे लड़कों के हैं. रणबीर कपूर की शमशेरा और बॉबी देओल-विक्रांत मैसी की लव हॉस्टल में भी युधवीर अहलावत अपनी प्रेजेंस दर्ज करा चुके हैं.

IMDb रेटिंग्स में टॉप रैंक

फिल्म कर्तव्य में हरपाल का किरदार निभाने वाले युधवीर अहलावत की एपीयरेंस ने लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी. अब जिले देखो, वही हरपाल के किरदार को पीछे जा-जाकर दे रहा है. लोग जानना चाहते थे कि आखिर हरपाल का किरदार निभाने वाला ये लड़का है कौन? युधवीर अहलावत के लिए यही चांस पॉपुलैरिटी ले आया और हर हफ्ते अपडेट होने वाली इंटरनेट मूवी डेटाबेस (IMDb) प्रोफाइल पर सबसे फेमस इंडियन एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर ट्रेंड करने लगे.

बड़े सितारों को छोड़ा पीछे

बताया जा रहा है कि आईएमडीबी की इस लिस्ट में सिर्फ बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली फिल्मों के एक्टर्स, डायरेक्टर, राइटर और सिनेमेटोग्राफर्स का नाम आता है, लेकिन इस हफ्ते की लिस्ट में युधवीर अहलावत को अपनी ऑनलाइन एपीयरेंस के बावजूद टॉप 30 की लिस्ट में पहला स्थान मिला है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IMDb India की टॉप 30 की लिस्ट में युधवीर अहलावचट के बाद तीसरे नंबर पर ऐश्वर्या राय (Cannes Film festival 2026), चौथे स्थान पर थलपति विजय (Tamilnadu CM), 24वें स्थान पर जूनियर एनटीआर हैं. इस हफ्ते की लिस्ट में शाहरुख खान टॉप 30 में भी नहीं है. 

ये भी पढ़ें:- फ्लॉप होने की मिली थी ‘बद्दुआ’, लेकिन मां बनते ही बॉक्स ऑफिस पर गाड़ दिए झंडे; सुष्मिता सेन के इस खुलासे ने हिला दिया इंटरनेट

Tags: IMDb RatingsKartavya OTT ReleaseSaif Ali Khan movies
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