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पत्नी को 40 किलो सोना और बेटी को रोल्स रॉयस गिफ्ट, कौन हैं देसी ब्लिंग शो के सतीश सनपाल

इन दिनों करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का देसी ब्लिंग रियलिटी शो चर्चा में है. इस शो में दुबई के उन अरबपति बिजनेसमैन की कहानी दिखाई जाती है, जो मूल रूप से भारत के रहने वाले हैं. इसमें सतीश सनपाल काफी चर्चा में हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में...

By: Deepika Pandey | Published: May 28, 2026 5:56:35 PM IST

सतीश सनपाल और उनकी पत्नी तबिंदा
सतीश सनपाल और उनकी पत्नी तबिंदा


Who is Satish Pal: नेटफ्लिक्स इंडिया पर देसी ब्लिंग शो का जलवा है. करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का देसी ब्लिंग रियलिटी शो इन दिनों चर्चा में बना हुआ है. इस शो में दुबई के उन अरबपति बिजनेसमैन की कहानी दिखाई जाती है, जो मूल रूप से भारत के रहने वाले हैं. इनमें से एक कपल है सतीश सनपाल और उनकी पत्नी तबिंदा, जो इन दिनों शो के कारण चर्चा में बनी हुई हैं. सतीश की लाइफस्टाइल ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. उन्होंने अपनी पत्नी को 40 किलो सोना तोहफे दिए हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने एक साल की बेटी को करोड़ों की रोल्स-रॉयस गिफ्ट में दी हुई है.

इन बिजनेस में आजमाया हाथ

बता दें कि सतीश सनपाल मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं. उन्होंने दुबई में अरबों की संपत्ति बनाई है. वे बहुत कम उम्र में ही दुबई में शिफ्ट हो गए थे. उन्होंने वहां पर रियल एस्टेट बिजनेस खड़ा कर लिया है. जानकारी के अनुसार, उन्होंने सबसे पहले जबलपुर में किराने की दुकान डाली थी, जो कुछ खास नहीं चल पाई. इसके बाद उन्होंने कमिशन-बेस्ड स्टॉक मार्केट में हाथ आजमाया. इसके बाद वे रियल एस्टेट जैसे बड़े बिजनेस में हाथ आजमाया.

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1000 करोड़ के हवाले का आरोप

इसके बाद सतीश ने दुबई में अपना बड़ा एम्पायर खड़ा किया. वो कई कॉन्ट्रोवर्सीज़ में भी घिरे रहे. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो भारत में 9 क्रिमिनल केस में उनका नाम शामिल है. उन पर सट्टा लगवाने, हवाले के पैसे का लेनदेन और शेल कंपनी से नेटवर्क का आरोप है. हालांकि इन मामलों में सुनवाई होनी बाकी है. कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ 1000 करोड़ के हवाले की खबर है, एनफोर्समेंट एजेंसियां ​​कथित तौर पर मामले की जांच कर रही हैं. इसके अलावा सट्टेबाजी के मामले की भी जांच की जा रही है.

सतीश सनपाल पर लगे ये आरोप

उन पर सट्टा लगवाने, हवाले के पैसे का लेनदेन, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश समेत तमाम मामले शामिल हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है. हालांकि अब तक सतीश सनपाल ने इस तरह के आपराधिक मामलों पर कभी खुलकर बात नहीं की है. उन पर चल रहे इन मामलों की जांच की जा रही है.

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