न राम न सीता, ये किरदार है ‘रामायण’ का सबसे बड़ा सरप्राइज; यश ने किया खुलासा, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा की ‘रामायण’ का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होने जा रहा है. इसके पहले मेकर्स ने दिल्ली के भारत मंडपम में एक प्री इवेंट प्रथम संकल्प का आयोजन किया, जिसमें फिल्म की पूरी कास्ट शामिल हुई थी.
कार्यक्रम में फिल्म में ‘रावण’ का किरदार निभा रहे यश ने खुलासा किया कि इस फिल्म में एक किरदार ऐसा है, जो दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज होगा. आइये जानते हैं, वो कौन-सा किरदार है!
फिल्म का बड़ा सरप्राइज पैकेज
यश के आते ही पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. स्टेज पर आकर यश ने अपनी बात की शुरुआत नमित मल्होत्रा को उन्हें ये मौका देने के लिए धन्यवाद करने से की. यश ने फिल्म में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और साई पल्लवी (Sai Pallavi) के अभिनय की तारीफ करते हुए बताया कि फिल्म का सरप्राइज पैकेज रणबीर या साई पल्ल्वी नहीं बल्कि कोई और है. यश ने कहा, “लक्ष्मण के रूप में रवि ने बेहतरीन काम किया है. मुझे लगता है कि वे फिल्म के एक बड़े सरप्राइज पैकेज हैं और हम सभी उनके फैन बनने वाले हैं. हम दोनों ने सेट पर बहुत मजे किये हैं.”
#Yash voice🔥🔥
The depth and intensity is absolutely powerful.
Good speech 👏 #Ramayana pic.twitter.com/e7tPkXst7p
— अपना Bollywood🎥 (@Apna_Bollywood) July 18, 2026
कब रिलीज होगी रामायण
रामायण दो भागों में फिल्म के रूप में रिलीज होगी. पहला भाग दिवाली 2026 के दौरान सिनेमाघरों में आएगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज होगा. साई पल्लवी के अलावा, फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में हैं. कन्नड़ अभिनेता यश रावण के किरदार में नजर आएंगे, जबकि सनी देओल हनुमान की भूमिका निभाएंगे. कलाकारों में रकुल प्रीत सिंह सुरपनखा, लारा दत्ता कैकेयी और काजल अग्रवाल मंदोदरी के किरदार में भी शामिल हैं. रामायण को नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज, वीएफएक्स कंपनी डीएनईजी और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स का समर्थन प्राप्त है.