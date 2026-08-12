ना आलिया ना प्रियंका! Wamiqa Gabbi ने लिया ऐसा लुक; जल उठीं Hollywood हसीनाएं

Wamiqa Gabbi New Hair Cut: एक नया हेयरकट किसी व्यक्ति के लुक को पूरी तरह से बदल सकता है. अक्सर, सेलिब्रिटीज़ के हेयर मेकओवर ही उस सीजन के सबसे बड़े ब्यूटी ट्रेंड्स तय करते हैं. चाहे बालों को छोटा करवाना हो या कोई नया क्रिएटिव स्टाइल अपनाना हो, स्टार्स हमेशा सैलून के मूड बोर्ड्स के लिए प्रेरणा बनते रहे हैं. इस लिस्ट में अब वामिका गब्बी का नाम भी जुड़ गया है. एक्ट्रेस ने एक बोल्ड ‘पिक्सी कट’ अपनाया है; उन्होंने अपने लंबे बालों को छोड़कर एक ऐसा स्टाइलिश हेयरकट करवाया है जो बोल्ड भी है और आसानी से मैनेज होने वाला भी.

टॉमबॉय वाला लिया लुक

इंस्टाग्राम वीडियो में वामिका ने फैंस को अपने इस हेयरकट की झलक दिखाई. क्लिप में उनके मेकओवर को दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने टॉमबॉय-स्टाइल वाले पिक्सी कट के लिए अपने लंबे बाल कटवा दिए. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, “पुरानी चीज़ों को छोड़ने का जश्न.” वीडियो की शुरुआत वामिका के सैलून में होने से होती है, जहाँ वह बाल कटवाने से पहले थोड़ी हिचकिचाती हैं. कुछ ही पल बाद, वह इसके लिए तैयार हो जाती हैं और मुस्कुराते हुए अपना नया लुक दिखाती हैं.

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इस एक्ट्रेस ने भी लिया था अलग लुक

वामिका गब्बी से पहले, पिछले महीने पूजा हेगड़े ने भी एक नए शॉर्ट हेयरकट से फैंस को चौंका दिया था. एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपने नए लुक को अपनाती हुई दिखीं. क्लिप में, वह मुस्कुराते हुए अपने नए कटे हुए छोटे बालों में उंगलियां फेरती हुई नज़र आईं. पोस्ट के कैप्शन में पूजा ने लिखा, “अब मैं शॉर्ट हेयर वाली लड़की बन गई हूँ” और साथ में मुस्कुराते हुए चेहरे वाला इमोजी भी लगाया. काम की बात करें तो, वामिका गब्बी को आखिरी बार आयुष्मान खुराना, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह के साथ ‘पति पत्नी और वो 2’ में देखा गया था. वहीं दूसरी ओर, पूजा हेगड़े हाल ही में वरुण धवन के साथ ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में नज़र आईं.

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