एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने लगाया एक एक्टर पर गंभीर आरोप, तमन्ना भाटिया को भी मैसेज करने का दावा, क्या है पूरा मामला?

Nehal Vadolia Allegation: बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे की दुनिया कई बार बेहद परेशान करने वाली तस्वीर सामने ले आती है. अब एक्ट्रेस नेहल वडोलिया की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल बढ़ा दी है. नेहल ने मशहूर अभिनेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं. एक्ट्रेस का दावा है कि जब भी वह किसी पॉडकास्ट में इस मामले पर बात करने की कोशिश करती हैं, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें लगातार धमकी भरे कॉल मिल रहे हैं.

नेहल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में दावा किया कि वह जहां भी पॉडकास्ट में इस मुद्दे को उठाती हैं, वहां उनकी बात सामने नहीं आने दी जाती. या तो एक्टर खुद उन्हें फोन करके धमकाते हैं. एक्ट्रेस ने कहा कि इन घटनाओं की वजह से वह मानसिक तौर पर काफी परेशान हैं और उन्हें लगातार पैनिक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, इन आरोपों की स्वंतत्र पुष्टि नहीं हुई है और एक्टर या उनकी टीम की ओर से इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया की जानकारी सामने नहीं आई है.

साढ़े चार साल से काम से दूर होने का दावा

नेहल ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि वह पिछले करीब साढ़े चार साल से किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रही हैं. उन्होंने इसके पीछे इंडस्ट्री के कथित माहौल और लगातार मिल रही परेशानियों को वजह बताया. एक्ट्रेस ने लिखा कि वह ऐसे माहौल में नहीं रहना चाहतीं. उन्होंने इंसानों के बजाय अपने आसपास कुत्तों, गायों और दूसरे जानवरों को रखना बेहतर बताया. उनकी पोस्ट में अकेले रहने और इस माहौल से दूर जाने की इच्छा भी जाहिर की गई.

नेहल का दावा है कि उन्होंने इस बारे में तमन्ना भाटिया को मैसेज भी किया था, क्योंकि उस समय एक्टर और तमन्ना भाटिया रिलेशनशिप में थे. नेहल ने खुले तौर पर कहा कि उसे इस दुनिया से पैसा, पावर, इज़्ज़त या लॉयल्टी नहीं चाहिए. उसकी बस यही इच्छा है कि लोग सच बोलें और अपनी बात कहें. अपनी पोस्ट के आखिर में, उसने शांति को सबसे ज़रूरी चीज़ बताया और हर हर महादेव लिखकर बात खत्म की.

एक्टर के जवाब का इंतज़ार

नेहल के आरोप सामने आने के बाद, सोशल मीडिया पर इस मामले पर चर्चा तेज़ हो गई है. हालांकि, अभी ये एक्ट्रेस के आरोप और दावे हैं. एक्टर की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. फिलहाल हम आरोपों की पुष्टि होने तक एक्टर के नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं.