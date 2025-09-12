Home > मनोरंजन > टीवी > बिकिनी पहन Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट नेहल चुडासमा ने कैमरा के सामने की ऐसी हरकत, Video वायरल

बिकिनी पहन Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट नेहल चुडासमा ने कैमरा के सामने की ऐसी हरकत, Video वायरल

Nehal Chudasama Bikini Video: बिग बॉस के घर में कदम रखने से पहले नेहल चुडासमा ने अपना एक बिकिनी वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था. जिसे लोग अब बार-बार प्ले कर देख रहे हैं.

By: Prachi Tandon | Published: September 12, 2025 1:00:17 PM IST

बिकिनी पहन Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट नेहल चुडासमा ने कैमरा के सामने की ऐसी हरकत, Video वायरल

Nehal Chudasama Erotic Video: बिग बॉस का सीजन 19 (Bigg Boss 19) खूब टीआरपी बटोर रहा है. हाईवोल्टेज ड्रामा, लड़ाई-झगड़ों के बीच लोगों को खूब सारा एंटरटेनमेंट मिल रहा है. सभी कंटेस्टेंट्स अपना-अपना अंदाज दिखा रहे हैं, लेकिन नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama) अपने ग्लैमरस अवतार से अलग ही स्क्रीन पर चमक रही हैं. जहां एक तरफ बिग बॉस के घर में उन्हें लोग तीखे और तेज अंदाज के लिए पसंद कर रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ बाहर उनके बोल्ड लुक्स हर दिन इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं.

बिग बॉस के घर में कदम रखने से पहले नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama Video) ने अपने एक से बढ़कर एक बोल्ड वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं, जिन्हें लोग अब बार-बार देख रहे हैं. 

बिकिनी अवतार में नेहल ने धड़काए फैंस के दिल

नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama Instagram) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपना एक बिकिनी वीडियो पोस्ट किया था, जो अब इंटरनेट पर छा गया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दरवाजा खुलता है और उसमें से बिकिनी पहन नेहल निकलती हैं. इसके बाद व्हाइट-ब्लू प्रिंट वाली ब्रा और पिंक लोअर वियर में कमर मटकाती हुईं नेहल चलकर कैमरा के सामने आती हैं.  

कैमरा के सामने कभी वह अपने बालों से खेलती हैं, तो कभी हॉट और सेक्सी पोज देती हैं. इतना ही नहीं, वह वीडियो में एक कपड़ा लेकर स्कर्ट भी बनाती हैं और फिर अपने पैर पर क्रीम भी लगाती हैं. नेहल (Nehal Chudasama Bikini Video) इस तरह से कैमरा के सामने परफॉर्म कर रही हैं, जिसे देख नेटीजन्स दीवाने हुए जा रहे हैं. 

नेहल के बिकिनी वीडियो पर आ रहे भर-भरकर कमेंट्स

नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama Viral Video) के इस बिकिनी वीडियो पर जमकर नेटीजन्स कमेंट की बरसात कर रहे हैं. कोई नेहल के वीडियो पर लिख रहा है कि 7 साल हो गए और अभी तक MU (मिस यूनिवर्स) के लिए बॉडी रेडी है. तो नेहल का वीडियो देख दिल और फायर के इमोजी भेज रहे हैं. 

बिग बॉस के घर में भी दिखा चुकी हैं बिकिनी अवतार

बता दें, बिग बॉस के घर में भी एक बार नेहल चुडासमा अपना बिकिनी अवतार दिखा चुकी हैं. शो के पहले ही हफ्ते में नेहल और नतालिया बिकिनी पहन स्विमिंग पूल में नजर आई थीं. नेहल और नतालिया का बिकिनी वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हुआ था. हालांकि, इसे टीवी पर टेलीकास्ट नहीं किया गया था. क्योंकि, बिग बॉस एक फैमिली शो माना जाता है और उसमें इस तरह के क्लिप्स नहीं दिखाए जा सकते हैं.

Tags: bigg boss 19entertainment newsNehal Chudasamasalman khan show
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बोल्ड बिकिनी अवतार में Disha Patani, ग्लैमरस तस्वीरों ने लूटी...

September 13, 2025

बिना पैंट पहने ऐसे ही शेयर कर दीं Tv एक्ट्रेस...

September 13, 2025

स्वाद और सेहत का अनोखा मेल: आसान बीटरूट डोसा रेसिपी

September 12, 2025

क्या Rica Wax आपकी स्किन के लिए सही है? जानें...

September 12, 2025

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025
बिकिनी पहन Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट नेहल चुडासमा ने कैमरा के सामने की ऐसी हरकत, Video वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बिकिनी पहन Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट नेहल चुडासमा ने कैमरा के सामने की ऐसी हरकत, Video वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बिकिनी पहन Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट नेहल चुडासमा ने कैमरा के सामने की ऐसी हरकत, Video वायरल
बिकिनी पहन Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट नेहल चुडासमा ने कैमरा के सामने की ऐसी हरकत, Video वायरल
बिकिनी पहन Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट नेहल चुडासमा ने कैमरा के सामने की ऐसी हरकत, Video वायरल
बिकिनी पहन Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट नेहल चुडासमा ने कैमरा के सामने की ऐसी हरकत, Video वायरल