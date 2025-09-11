येलो बिकिनी में नेहल चुडासमा का Video वायरल, नजर भर देखने से पहले छिपा लें फोन स्क्रीन!

Nehal Chudasama Viral Video: बिग बॉस 19 में अपनी फिटनेस और ग्लैमरस अवतार के लिए सुर्खियां बटोर रहीं नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama) ने एक समय पर देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रजेंट किया था. जी हां, साल 2018 में नेहल चुडासमा ने मिस यूनिवर्स पेजेंट में भारत की तरफ से हिस्सा लिया था. हालांकि, नेहल देश के लिए मिस यूनिवर्स का ताज तो नहीं ला सकीं. लेकिन, वह बिग बॉस में आकर घर-घर में फेमस जरूर हो गई हैं. इसी पॉपुलैरिटी के बीच नेहल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह येलो कलर की बिकिनी पहन अपना मोस्ट सिजलिंग और सेक्सी अवतार दिखाती नजर आ रही हैं.

नेहल चुडासमा का बिकिनी वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) कंटेस्टेंट येलो कलर की बिकिनी में स्टेज पर घूम-घूमकर अपना स्टाइल और कॉन्फिडेंस फ्लॉन्ट कर रही हैं. इतना ही नहीं, नेहल चुडासमा अपनी स्माइल से भी लोगों को इंप्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. वीडियो को देखकर कहा जा सकता है कि नेहल ने बहुत ही ग्रेस के साथ मिस यूनिवर्स में स्विमसूट राउंड को पूरा किया था.

नेहल (Nehal Chudasama Bikini Look) का बिकिनी वाला यह वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर tgpc_official नाम के पेज ने पोस्ट किया है. वीडियो के कमेंट बॉक्स में नेहल का सेक्सी और बोल्ड लुक देख लोग तरह-तरह के रिएक्शन्स दे रहे हैं. कोई कमेंट में लिखा रहा है कि वह अच्छा और उम्मीद से परे खेल रही हैं. तो कोई उन्हें ट्रोल करने का मौका भी नहीं छोड़ रहा है. एक ट्रोलर ने लिखा, बिग बॉस के बाद पता चल रहा है कि यह टॉप 20 में भी क्यों नहीं आ पाई.

कौन हैं नेहल चुडासमा?

नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama Life) का जन्म 22 अगस्त 1996 को हुआ था. वह मुंबई की रहने वाली हैं और कई ब्यूटी पेजेंट्स का हिस्सा बन चुकी हैं. नेहल ने स्कूली पढ़ाई मुंबई के सेंट रॉक से की है. स्कूल के बाद उन्होंने ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है. पढ़ाई के बाद नेहल ने ब्यूटी पेजेंट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था. जहां उन्होंने अपना पहला खिताब मिस दीवा यूनिवर्स का जीता था.

मॉडलिंग के अलावा नेहल ने कई वेब सीरीज में अदाकारी का जलवा दिखाया है. नेहल अब तक द हॉलिडे और तू जख्म है जैसी सीरीज में नजर आई हैं.