Bigg Boss 19 में नेहल और नतालिया ने लगाया ग्लैमरस का तड़का! बिकिनी पहने पूल में की खूब मस्ती, मृदुल तिवारी ने “वाह… ! वायरल वीडियों मचा रहा है तहलका

Bigg Boss 19: टीवी का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो ‘बिग बॉस 19’ अपनी शुरुआत से ही खूब चर्चा में बना हुआ है और इसे एक सप्ताह से ज्यादा हो गया और शो में आए सभी कंटेस्टेंट ने बिग बॉस हाउस में खूब बवाल मचाया हुआ है। घर में कंटेस्टेंट के बीच रसोई का काम करने से लेकर खाने को लोकर भी बहस छिड़ चुकी है और गुटबाजी शुरू हो गई है। वही ‘बिग बॉस 19’ में इस बार ग्लैमर का तड़का भी लगा है, क्योंकि इस बार बिग बॉस हाउस में खूबसूरत हसीनाएं नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama) और नतालिया जानोसजेक (Natalia Janoszek) भी नजर आ रही हैं। अब बिग बॉस हाउस से नेहल और नतालिया का एक वीडियों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।

सलमान खान (Salman Khan) के शो ‘बिग बॉस 19’ में लगा ग्लैमर का तड़का

दरअसल, सलमान खान (Salman Khan) के शो ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) को शुरुआत से ही अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं और इस सीजन के कई सारे वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं बिग बॉस 19 के पिछले एपिसोड का एक क्लिप इंटरनेट पर खूब छाया हुआ है, जिसमें नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama) और नतालिया जानोसजेक (Natalia Janoszek), मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) के साथ पूल में मस्ती करते नजर आ रहे हैं।

नेहल चुडासमा और नतालिया जानोसजेक ने बिकिनी पहने पूल में लगाई आग

नेहल चुडासमा और नतालिया जानोसजेक का यह वीडियों इंस्टाग्राम पर ‘केएस क्रिएशन’ नाम के पेज से शेयर किया गया है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है। बिग बॉस हाउस से वायरल हो रहे इस वीडियों में नेहल चुडासमा और नतालिया जानोसजेक बिकिनी पहनकर पूल में एंजॉय करती नजर आ रही हैं, तब ही मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) आते हैं और तुरंत पूल में छलांग मार देते हैं। इसके बाद वो बातचीत में कहते हैं कि ‘मेरे लिए बिग बॉस का घर बड़ा सुंदर रहा है. मुझे इस घर ने बहुत कुछ दिया. थैंक्यू बिग बॉस और जनता.’ मृदुल तिवारी का यह मस्ती भरा अंदाज काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और लोगों को काफी पसंद आ रहा हैं। बिग बॉस हाउस (Bigg Boss 19:) से मृदुल तिवारी के एक नहीं बल्कि कई फनी क्लिप्स इंटरनेट पर छाए हुए हैं।