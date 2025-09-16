बेहद रिवीलिंग स्विमसूट में बर्फ के पानी में नहाती दिखी एक्ट्रेस, लोग बोले-हद है इतना एक्सपोज़…

Neha Sharma Hot Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा (Neha Sharma) भले ही फिल्मों में बेहद कम नज़र आयें लेकिन सोशल मीडिया पर वो अक्सर अपने फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं. नेहा का इन्स्टाग्राम अकाउंट उनके बोल्ड और सेक्सी फोटोज-वीडियोज से भरा हुआ है. नेहा अक्सर वेकेशन या आउटिंग पर बेहद रिवीलिंग ड्रेसेस पहनकर तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं.

बर्फ के ठंडे पानी में लगाई डुबकी

कुछ समय पहले उनका एक वीडियो बेहद वायरल हुआ था जिसमें वो रेड स्विमसूट पहनकर आइस बाथ का मज़ा लेती दिख रही थीं. इस वीडियो में भी हमेशा की तरह काफी रिवीलिंग स्विमसूट पहना था. रेड स्विमसूट में से उनका क्लीवेज दिख रहा था. सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके इस वीडियो पर कई कमेंट्स किए थे. कुछ यूजर्स ने उन्हें रेड हॉट ब्यूटी करार दिया था तो कुछ ने उन्हें सलाह दी थी कि वो ढंग के कपड़े पहना करें क्योंकि हमेशा वो बॉडी रिवीलिंग ड्रेसेज पहनकर ही सामने आती हैं और लोगों का ध्यान खींचने की पूरी कोशिश करती हैं. कुछ लोगों ने तो नेहा के करियर पर भी तंज कसते हुए लिखा था कि इतना एक्सपोज़ करने के बावजूद उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है.

फिल्म क्रुक से किया था डेब्यू

बता दें कि नेहा ने तेलुगु फिल्म चिरुथा से 2007 में अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत की थी. वहीँ बॉलीवुड में वो फिल्म क्रुक में पहली बार नज़र आई थीं. इस फिल्म में उनके अपोजिट इमरान हाशमी थे. नेहा को ‘यमला पगला दीवाना 2‘ और ‘तान्हाजी‘, यंगिस्तान, मुबारकां और बैड न्यूज जैसी फिल्मों में देखा गया है. 2020 में नेहा ने अपना वेब सीरीज डेब्यू किया था.

उन्हें पहली बार वेब सीरिज इलीगल जस्टिस में देखा गया था. उन्होंने कई रीजनल फिल्मों में काम किया है जिनमें तमिल फिल्म सोलो और पंजाबी फिल्म इक संधू हुंदा सी शामिल हैं. नेहा ने एक चाइनीज फिल्म Xuan Zang भी की थी. फिलहाल नेहा के पास कोई फिल्म होने की जानकारी नहीं है. वह बस पब्लिक इवेंट्स में एक्सपोज करती नजर आ जाती हैं.