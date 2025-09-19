बोल्ड ब्लाउज पहन हीरोइन ने हर एंगल से दिखाया क्लीवेज, लोग बोले-थोड़ी तो शर्म करो

Neha Sharma Bold Blouse Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा (Neha Sharma) फिल्मों में कम मगर सोशल मीडिया और पब्लिक इवेंट्स पर अक्सर नजर आती हैं. इस दौरान नेहा हमेशा अपने बोल्ड ड्रेसिंग सेंस की वजह से चर्चा में रहती हैं. उनके रिवीलिंग आउटफिट्स की वजह से फोटोग्राफर्स की नज़रें उनपर टिकी रहती हैं. कुछ समय पहले एक फैशन शो के दौरान नेहा बेहद बोल्ड लहंगा चोली पहनकर सामने आई थीं जिसमें उनका लुक देखकर सब लोग दंग रह गए थे. मुंबई में हुए उस फैशन शो में नेहा की ड्रेस अनिषा शेट्टी ने डिज़ाइन की थी. पीले कलर के लहंगे के साथ नेहा ने जो चोली पहनी थी, वो काफी रिवीलिंग थी.इस चोली में से उनका क्लीवेज काफी हद से ज्यादा शो हो रहा था जिससे सबकी नज़रें उन्हीं पर टिकी रह गई थीं.
नेहा की ड्रेस देख लोग बोले-शर्म करो थोड़ी
नेहा को ट्रेडिशनल अटायर को इतना ज्यादा बोल्ड बनाने पर काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी. इतनी बोल्ड ब्रालेट के साथ लहंगा पहनना कई लोगों को रास नहीं आ रहा था.
कई लोगों ने नेहा को सोशल मीडिया पर खरी खोटी सुनाते हुए कहा था कि वो फैशन के नाम पर न्यूडिटी को बढ़ावा दे रही हैं. कईयों ने उनके ड्रेसिंग सेंस की तुलना पूनम पाण्डेय और उर्फी जावेद से कर दी थी. एक यूजर ने नेहा के लुक पर कमेन्ट करते हुए लिखा, इंसान अपनी फॅमिली के सामने न बैठ पाए, क्या बकवास ड्रेस हैं. एक और यूजर ने लिखा था, बहुत ही चीप लुक है. ये क्यों उर्फी और पूनम पाण्डेय बनी जा रही है. एक यूजर ने लिखा, शर्म करो थोड़ी.
फिल्म ‘क्रुक’ से किया था बॉलीवुड डेब्यू
नेहा के करियर की बात करें तो उन्होंने फिल्म क्रुक से बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद उन्हें यमला पगला दीवाना 2, तान्हा जी, यंगिस्तान, बैड न्यूज और मुबारकां जैसी फिल्मों में देखा गया. नेहा का फ़िल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा तो उन्होंने तमिल और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया.वे वेब सीरीज इलीगल जस्टिस में भी नजर आ चुकी हैं. फ़िलहाल उनके पास कोई फिल्मों के ऑफर नहीं है.