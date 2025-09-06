Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > कैमरा के सामने एक्ट्रेस ने ऐसी जगह से खींची ड्रेस, जाने-अनजाने में दिख गया ‘प्राइवेट पार्ट’

Neha Sharma Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा का एक हद से ज्यादा बोल्ड वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कैमरा के सामने अपनी ड्रेस खींचती नजर आ रही हैं।

Published By: Prachi Tandon
Published: September 6, 2025 12:26:00 IST

Neha Sharma Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा अपनी फिल्मों से ज्यादा बोल्ड लुक्स के लिए सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। नेहा कभी अपनी सिजलिंग हॉट फोटोज से इंटरनेट पर कहर बरपाती हैं तो कभी वीडियो पोस्ट कर लोगों के होश उड़ाती हैं। यही वजह कि सिल्वर स्क्रीन पर कम दिखाई देने के बावजूद भी नेहा शर्मा के इंस्टाग्राम पर मिलियन्स में फॉलोअर्स हैं। 

नेहा शर्मा का ऐसे तो हर लुक वायरल होता है, लेकिन हाल में एक्ट्रेस की एक वीडियो जमकर इंटरनेट पर वायरल हो रही है जिसमें वह सिजलिंग ड्रेस को खिंचती नजर आ रही हैं और इसी भूल के चक्कर में कैमरे पर उनका Oops मोमेंट हो रहा है। 

नेहा शर्मा ने कैमरा के सामने कर दी गलती? 

बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक कमरे में कैमरा के सामने तैयार होती दिखाई दे रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस मैरून कलर की हद से ज्यादा सिजलिंग ड्रेस पहने हैं। डीपनेक के साथ एक्ट्रेस ड्रेस का साइड स्लिट फ्लॉन्ट कर रही हैं। इतना ही नहीं, यह भी देखा जा सकता है कि लुक फ्लॉन्ट करने के चक्कर में नेहा शर्मा अपनी ड्रेस ऐसी जगह से पकड़कर खींच लेती हैं जिसकी वजह से उनके ‘प्राइवेट पार्ट’ का साइड भी दिख जाता है। 

वहीं, नेहा शर्मा के लुक की बात करें तो एक्ट्रेस ने बालों को ओपन रखा है और आंखों पर बड़ा-सा काला चश्मा पहना है। साथ ही एक्ट्रेस ने कंधे पर बैग भी टांगा है। एक्ट्रेस नेहा शर्मा का यह वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है और लोग इसपर तरह-तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं। बता दें, एक्ट्रेस का यह वीडियो lavanya_chowdary0 नाम के इंस्टाग्राम पेज से पोस्ट किया गया है। 

नेहा शर्मा का करियर कैसा रहा है? 

एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने कई फिल्मों और वेब सीरीज में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया है। एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में तेलुगु फिल्म चिरुथा से की थी। इसी फिल्म से नेहा के साथ सुपरस्टार चिंरजीवी के बेटे राम चरण ने भी डेब्यू किया था। वहीं, नेहा ने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है जिसमें क्रूक, क्या सुपर कूल हैं हम, जयंतीभाई की लव स्टोरी, यमला पगला दीवाना 2, यंगिस्तान, मुबारकां, सोलो, इक संधु हुंदा-सी, तान्हाजी, आफत-ए-इश्क, जोगिरा सारा-रा, हेरा-फेरी 3 जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस इलिगल, 36 डेज जैसी वेब सीरीज में भी काम कर चुकी हैं।

