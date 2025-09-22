इस एक्ट्रेस ने अपने ही ससुर संग लड़ाया इश्क, बाद में बन गईं बहू, कपूर खानदान से है तगड़ा कनेक्शन
Kapoor Family Daughter In Law: कपूर खानदान ने बॉलीवुड में अपनी एक जबरदस्त पहचान बनाई. उनके फैमिली की हर पीढ़ी अभिनय के विरासत को आगे बढ़ा रही है. लेकिन, क्या आपको पता है सिनेमा में एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसने अपने ही ससुर के साथ फिल्मों में रोमांस किया. फिर बाद में उसी खानदान की बहू बन गई. चलिए जानते हैं कौन है वो अदाकारा.

By: Shraddha Pandey | Published: September 22, 2025 4:44:08 PM IST

Kapoor Family Story
Kapoor Family Story

Neetu Singh Shashi Kapoor Movies: बॉलीवुड की ग्लैमर दुनिया में रिश्तों और करियर की कहानियां अक्सर लोगों को हैरान कर देती हैं. ऐसी ही एक दिलचस्प और चौंकाने वाली कहानी है नीतू सिंह (Neetu Singh) की, जो अभिनेता शशि कपूर (Shashi Kapoor) से 21 साल छोटी थी. कभी नीतू सिंह शशि कपूर की हीरोइन थीं, और फिल्मों में उनके साथ कई यादगार काम किए. लेकिन, समय ने ऐसा मोड़ लिया कि नीतू कपूर परिवार की बहू बन गईं और शशि कपूर की बहू के रूप में उनकी जिंदगी जुड़ गईं.

ये कहानी केवल उम्र और रिश्तों की नहीं, बल्कि बॉलीवुड के ग्लैमर, संघर्ष और अचानक बदलते रिश्तों की भी गवाह है. 1970 और 80 के दशक में नीतू सिंह ने बॉलीवुड में कदम रखा और शशि कपूर के साथ काम करके अपनी अलग पहचान बनाई. उनकी ऑन‑स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों को खूब दिल जीता. लेकिन, असली ट्विस्ट तब आया जब ऋषि कपूर से नीतू ने शादी की. शादी के बाद करीब 26 साल तक नीतू सिनेमा से दूर रहीं. उन्होंने अपना पूरी जीवन परिवार में लगा दिया. 

शादी के बाद नीतू से फिल्मों से बना ली थी दूरी

कपूर परिवार में शामिल होने के बाद नीतू का किरदार और भी महत्वपूर्ण हो गया. सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि परिवार की बहू और नई पीढ़ी की मार्गदर्शक भी बनीं. इस रिश्ते ने साबित किया कि बॉलीवुड में करियर और पर्सनल लाइफ का तालमेल कितना नाजुक और रोमांचक हो सकता है.

रणधीर कपूर की पत्नी संग भी किया रोमांस 

शशि कपूर के साथ नीतू सिंह ने ‘दीवार’, ‘काला पानी’, ‘दूसरा आदमी’, ‘कभी-कभी’ ‘हीरालाल-पन्नालाल’ और ‘काला-पत्थर’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया. इन्हीं फिल्मों से एक्ट्रेस ने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बना ली. बता दें कि शशि कपूर सिर्फ नीतू के साथ ही नहीं बल्कि एक और बहू के हीरो बन चुके हैं. उन्होंने रणधीर कपूर की पत्नी बबीता संग भी कई फिल्में की हैं. 

