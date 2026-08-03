एक्ट्रेस के घर उस रात क्या हुआ था, एक रात में कैसे गायब हो गया था कास्टिंग डायरेक्टर? 18 साल पहले की ये वारदात सन्न कर देगी

Neeraj Grover Murder Case: साल 2008 की 7 मई गर्मी की सुबह में सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था. किसी को अंदाजा नहीं था कि शहर के एक फ्लैट के अंदर ऐसा खौफनाक अपराध हो चुका है, जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी. शुरुआत सिर्फ एक गुमशुदगी की शिकायत से हुई थी, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो सामने आया प्यार, शक, धोखा और हत्या का ऐसा सिलसिला जिसने पूरे देश को हिला दिया.

यह कहानी है टीवी एग्जीक्यूटिव नीरज ग्रोवर, उभरती हुई एक्ट्रेस मारिया सुसाइराज और नेवी ऑफिसर एमिल जेरोम मैथ्यू की. एक ऐसा मामला, जिसमें हत्या के बाद शब को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई, सबूत मिटाए गए और आखिरकार एक छोटी-सी गलती ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया.

कौन थे नीरज ग्रोवर?

नीरज ग्रोवर मुंबई की टीवी इंडस्ट्री में कास्टिंग और प्रोडक्शन से जुड़े थे. इंडस्ट्री में उनकी पहचान ऐसे व्यक्ति के तौर में थी जो नए कलाकारों को काम दिलाने और सही लोगों से मिलवाने में मदद करते थे. इसी दौरान उनकी मुलाकात कन्नड़ अभिनेत्री मारिया सुसाइराज से हुई, जो मुंबई में अपने करियर की शुरुआत करना चाहति थीं. नीरज ने उन्हें रहने के लिए फ्लैट ढूढ़ने से लेकर ऑडिशन तक में मदद की. लेकिन यही पहचान आगे चलकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई.

जब फ्लैट पर पहुंचा मंगेतर

मारिया उस समय नेवी ऑफिसर एमिल जेरोम मैथ्यू के साथ रिलेशनशिप में थीं और दोनों शादी का प्लान बना रहे थे. 6 मई 2008 की रात नीरज मारिया के नए फ्लैट पर सामान जमाने में मदद करने पहुंचे. रात काफी हो चुकी थी और वे वहीं रुक गए. अगली सुबह बिना किसी सूचना के एमिल कोच्चि से मुंबई पहुंच गया. सुबह करीब साढ़े सात बजे उसने फ्लैट की घंटी बजाई. अंदर नीरज को देखकर कथित तौर पर उसका गुस्सा फूट पड़ा और दोनों के बीच हिंसक झगड़ा शुरू हो गया.

झगड़ा जिसने ले ली जान

जांच एजेंसियों के मुताबिक, बहस कुछ ही मिनटों में खूनी संघर्ष में बदल गई. आरोप है कि एमिल ने रसोई से चाकू उठाया और नीरज पर कई वार किए, जिससे उनकी मौत हो गई. मारिया ने बाद में दावा किया कि वह दोनों को रोक नहीं सकीं और पूरी घटना उनके सामने हुई. हालांकि अदालत में इस मामले के कई पहलुओं पर अलग-अलग दलीलें दी गईं, लेकिन यह निर्विवाद रहा कि नीरज की मौत उसी फ्लैट के अंदर हुई थी

हत्या के बाद शुरू हुआ सबूत मिटाने का खेल

हत्या के बाद जो हुआ, उसने पूरे मामले को और भी डरवना बना दिया. जांच में सामने आया कि फ्लैट की सफाई की गई, खून के निशान मिटाने की कोशिश हुई और शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई. आरोप था कि मारिया बाजार से बड़े बैग, बेडशीट, पर्दे, रूम फ्रेशनर और अन्य सामान लेकर आईं. बाद में शव के टुकड़ों को बैग में भरकर कार में मुंबई के बाहर ले जाया गया और जंगल में पेट्रोल डालकर जला दिया गया.

एक गलती जिसने खोल दिया पूरा राज़

हत्या के बाद सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन एक छोटी-सी चूक ने पूरी कहानी बदली दी. जब शव को ठिकाने लगाने के लिए कार से जाया जा रहा था, उसी दौरान नीरज ग्रोवर के मोबाइल पर एक कॉल आई. फोन गलती से रिसीव हो गया और कुछ ही सेकंड बाद काट दिया गया. पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की तो वह उस जगह नहीं थी, जहां होने का दावा किया गया था. यहीं से जांच की दिशा बदल गई, इसके बाद उधार ली गई कार, मोबाइल रिकॉर्ड और लगातार हुई कॉल्स ने पुलिस को पूरी घटना की कड़ियां जोड़ने में मदद की.

पुलिस जांच में क्या सामने आया?

जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे तथ्य मिले, जिन्होंने शुरुआती कहानी पर सवाल खड़े कर दिए. कार की जानकारी, मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और फ्लैट में मिले सबूतों ने यह संकेत दिया कि हत्या के बाद घटनास्थल को साफ करने और सच्चाई छिपाने की कोशिश की गई थी. पूछताछ के दौरान मारिया ने स्वीकार किया कि उन्होंने शुरुआती बयान में पूरी सच्चाई नहीं बताई थी. उनका कहना था कि वे एमिल की धमकियों के कारण पुलिस से सच छिपाती रहीं.

कोर्ट का फ़ैसला क्या था?

लगभग तीन साल तक चले ट्रायल के बाद, मुंबई सेशंस कोर्ट ने जुलाई 2011 में अपना फ़ैसला सुनाया. मारिया सुसाइराज को मर्डर के आरोप से बरी कर दिया गया, लेकिन सबूत मिटाने का दोषी पाया गया. क्योंकि वह ट्रायल के दौरान पहले ही लगभग तीन साल जेल में काट चुकी थी, इसलिए उसे रिहा कर दिया गया और उतनी ही सज़ा सुनाई गई. एमिल जेरोम मैथ्यू को गैर-इरादतन हत्या और सबूत मिटाने का दोषी पाया गया. कोर्ट ने उसे 10 साल जेल की सज़ा सुनाई.

फ़ैसला विवादित क्यों था?

कोर्ट के फ़ैसले से पूरे देश में बहस छिड़ गई. नीरज ग्रोवर के परिवार ने कहा कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला. कई लोगों का मानना ​​था कि मर्डर के बाद सबूत मिटाने की कोशिशों के मुकाबले सज़ा बहुत कम थी. इसीलिए नीरज ग्रोवर मर्डर केस भारत के सबसे चर्चित और विवादित क्रिमिनल केस में से एक बना हुआ है. एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से शुरू हुई जांच में न सिर्फ़ एक सनसनीखेज हत्या का पता चला, बल्कि यह भी पता चला कि कोई भी जुर्म कितना भी प्लान किया गया हो, एक छोटी सी गलती पूरी साज़िश को बेनकाब कर सकती है.