पंचायत वेब सीरीज पर नीरज घायवान का बड़ा हमला, बोले- गांव की असली तस्वीर नहीं दिखी, सिर्फ अपर कास्ट किरदारों पर फोकस

Panchayat Web Series: लोकप्रिय वेब सीरीज ‘पंचायत’ एक बार फिर चर्चा में है. इस बार वजह शो की कहानी नहीं, बल्कि फिल्म निर्देशक नीरज घायवान का बयान है. ‘मसान’ और ‘होमबाउंड’ जैसी फिल्मों के निर्देशक ने सीरीज में गांव के सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि शो में गांव की वास्तविक तस्वीर पूरी तरह नहीं दिखाई गई है.

एक बातचीत के दौरान नीरज घायवान ने कहा कि ‘पंचायत’ को लोग भारतीय गांवों की असली झलक मानते हैं, लेकिन उनके मुताबिक यह तस्वीर अधूरी है. उनका कहना है कि किसी भी गांव में केवल एक ही वर्ग के लोग नहीं रहते, जबकि सीरीज में लगभग सभी प्रमुख किरदार अपर कास्ट से जुड़े दिखाई देते हैं.

TVF के मेकर्स पर क्या बोले?

नीरज घायवान ने TVF की तारीफ करते हुए कहा कि उनके शोज की गुणवत्ता काफी अच्छी होती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इस बात की कमी महसूस होती है कि उनमें सामाजिक विविधता पूरी तरह नजर नहीं आती.उन्होंने कहा कि शो बनाने वाले लोग देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़े-लिखे हैं, इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि वे समाज की वास्तविक तस्वीर दिखाएं. उनके अनुसार, किसी गांव की कहानी में मुस्लिम समुदाय और पिछड़ी जातियों के लोगों की मौजूदगी भी स्वाभाविक रूप से दिखाई जानी चाहिए.

2020 में रिलीज हुआ था ‘पंचायत’

‘पंचायत’ की शुरुआत साल 2020 में हुई थी. कोरोना महामारी के दौरान रिलीज हुई इस सीरीज को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला. इसके बाद लगातार चार सीजन आ चुके हैं और सभी को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. IMDb पर भी इस सीरीज की रेटिंग 9 के करीब है.

कौन हैं नीरज घायवान?