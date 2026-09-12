60 साल की उम्र में नीना गुप्ता हो गईं प्रेग्नेंट? खुद बोली- ‘जाकर कह दो लोगों से…’ दिया शॉकिंग बयान!

Neena Gupta Pregnancy Rumours Shocking Revelation: बॉलीवुड की बेबाक और दबंग एक्ट्रेस नीना गुप्ता अपनी लाइफ हमेशा अपने शर्तों पर जीती हैं और उन्हें किसी की परवाह नहीं होती है. उनकी खूबसूरती आज 60 की उम्र में भी सुर्खियां बटोरती है. और सोशल मीडिया पर लोग उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर कयास लगाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही कॉन्ट्रोवर्शियल वाकया सामने आया. जब दिग्गज अभिनेत्री नीना गुप्ता ने उनकी पर्सनल लाइफ, प्रेग्नेंसी और बढ़ते वजन को लेकर अजीव सवाल पूछे गए तो एक्ट्रेस ने बेहद बोल्ड अंदाज में बेबाकी से अपनी बात रखते हुए सभी बोलती बंद कर दी. आखिर में अपनी बात रखते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि हां, कह दो जाकर सभी से की मैं प्रेग्नेंट हूं. एक ताजा इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुलकर बताया कि कैसे लोग बिना सोचे-समझे किसी की भी पर्सनल लाइफ में तांकझांक करते ह और महिलाओं के कपड़ों या शरीर पर फब्तियां कसते हैं.
शादी के सवाल पर नीना का मुंहतोड़ जवाब
नीना गुप्ता कभी भी किसी के सामने दबकर नहीं रहतीं. इंटरव्यू के दौरान जब उनसे यह सवाल किया गया कि जब कोई उनसे पूछता है कि ‘आप शादी कब कर रही हैं?’ तो वह क्या जवाब देती हैं. इस पर नीना ने बड़े ही कड़क अंदाज में कहा कि वह ऐसे लोगों को सीधा जवाब देती हैं कि ‘तुम्हारे बाप का नहीं खाती, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम अपनी शादी देखो!’ उनका यह मानना है कि किसी को भी किसी की पर्सनल लाइफ में तांक-झांक करने का कोई हक नहीं है. नीना ने साबित कर दिया कि वह अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती हैं और उन्हें किसी के फालतू के सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ता.
साड़ी में ऐसा क्या दिखा, लोगों ने उड़ा दी प्रेग्नेंसी की अफवाह
किस्सा तब और मजेदार हो गया जब नीना ने अपने बढ़े हुए वजन और प्रेग्नेंसी रूमर्स का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने साड़ी पहनी थी और पल्लू को ठीक करते वक्त कमर के पास साड़ी थोड़ी मोटी हो गई थी. बस फिर क्या था, समाज के ठेकेदारों की नजर उस पर पड़ गई और लोग फुसफुसाने लगे कि 60 की उम्र में क्या वह प्रेग्नेंट हैं? इस तरह की भद्दी बातें सुनकर नीना का पारा हाई हो गया. उन्होंने गुस्से में अपनी टीम से यहां तक कह डाला कि अब जो भी पूछे, उसे बोल दो कि ‘हां, मैं प्रेग्नेंट हूं’ ताकि लोग फालतू की बातें करना बंद कर दें.
महिलाओं के कपड़ों और समाज की घटिया सोच भड़कीं
सिर्फ बॉडी शेमिंग ही नहीं, नीना गुप्ता ने इस बात पर भी खुलकर बात की कि आज भी औरतों के कपड़ों पर कैसे-कैसे पहरे बिठाए जाते हैं. उन्होंने बेबाकी से कहा कि समाज की मानसिकता कभी नहीं बदलने वाली. आज भी देश के कई इलाकों में महिलाओं को घूंघट में रहना पड़ता है. हां, थोड़ा बहुत बदलाव जरूर आया है क्योंकि अब महिलाएं खुद अपने पैरों पर खड़ी हैं और पैसे कमा रही हैं, लेकिन सोच आज भी वही पुरानी है.
नेटफ्लिक्स पर धमाल मचाने को तैयार हैं नीना जी
पर्सनल लाइफ की इन तमाम तीखी और दिलचस्प गॉसिप के बीच, नीना गुप्ता अपने फैंस के लिए एक शानदार तोहफा लेकर आ रही हैं. वह जल्द ही नेटफ्लिक्स के नए कॉमेडी वेब शो ‘चुंबक’ में जलवा बिखेरती नजर आएंगी. मुंबई की एक मजेदार ‘चुंबक कॉलोनी’ पर आधारित इस फैमिली कॉमेडी शो में पांच परिवारों की खट्टी-मीठी नोकझोक दिखाई जाएगी. इस शो में नीना के साथ सुमित व्यास, अर्जुन बिजलानी, देवन भोजानी और अमायरा दस्तूर जैसे कई बेहतरीन कलाकार भी नजर आने वाले हैं.
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