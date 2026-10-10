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इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने Habibi से किया निकाह, अब मां बनने की खबर! क्या एक्टिंग छोड़ेंगी एक्ट्रेस?

Neelam Muneer: पाकिस्तानी एक्ट्रेस अक्सर अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. वहीं इन खूबसूरत एक्ट्रेस में से जो बेहद ही खूबसूरत हैं वो हैं नीलम मुनीर. वहीं इन्हे लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानकर हर कोई हैरान है.

By: Heena Khan | Published: October 10, 2026 1:24:03 PM IST

neelam muneer
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Neelam Muneer: पाकिस्तानी एक्ट्रेस अक्सर अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. वहीं इन खूबसूरत एक्ट्रेस में से जो बेहद ही खूबसूरत हैं वो हैं नीलम मुनीर. वहीं इन्हे लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानकर हर कोई हैरान है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तानी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस में से एक नीलम मुनीर के घर एक बेटा हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीलम मां बन गई हैं. उन्होंने दुबई में अपने पहले बेटे को जन्म दिया.

क्या माँ बन गईं नीलम मुनीर?

यह सवाल तब पूछा गया जब ऐसी खबरें आईं कि एक्ट्रेस और उनके पति एक बेटे के माता-पिता बन गए हैं. हालांकि, रिपोर्ट में इस खबर को एक अच्छी खबर बताया गया है, और कपल ने अभी तक इसे ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है. ऐसे में, फैंस अभी भी एक अपडेट का इंतजार कर रहे हैं जो उनके पहले बच्चे की खबर को कन्फर्म या गलत साबित करेगा. सेलिब्रिटी की खबरें अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं, खासकर जब वे शादी, प्रेग्नेंसी या बच्चे के जन्म जैसी ज़िंदगी की बड़ी घटनाओं से जुड़ी हों. लेकिन ऐसे प्राइवेट पलों की खबरों को कन्फर्म फैक्ट्स के तौर पर पेश करने से पहले उन्हें ध्यान से वेरिफाई करने की ज़रूरत होती है. अभी, हमारे पास सिर्फ यही रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही है. बच्चे का जेंडर, जन्म का समय और परिवार के अनुभव की दूसरी डिटेल्स को इंडिपेंडेंटली कन्फर्म नहीं किया गया है. 

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CID अधिकारी हैं नीलम के पति 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक्ट्रेस नीलम मुनीर ने जनवरी 2025 में दुबई के बिजनेसमैन मोहम्मद रशीद से निकाह किया थी. दोनों ने बेहद निजी समारोह में निकाह किया था. नीलम के पति मोहम्मद रशीद दुबई पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) में अधिकारी के तौर पर काम करते हैं. इसके अलावा, वो दुबई में कई कारोबार भी चलाते हैं. इनमें एक ट्रैवल एजेंसी और कुछ रेस्तरां शामिल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीलम के पति मूल रूप से पाकिस्तान के रहने वाले हैं, लेकिन वह पिछले कई सालों से दुबई में रह रहे हैं. नीलम ने भी दुबई में ही शादी की थी. उन्होंने बुर्ज खलीफा के सामने अपना वेडिंग फोटोशूट कराया था. उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर कई दिनों तक छाई रही थीं और खूब वायरल हुई थीं.

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