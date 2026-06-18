Bollywood: बॉबी देओल को छोड़ इस एक्ट्रेस ने रचाई अरबपति से शादी, फिरंगी ने दे दिया धोखा; फिर भारतीय मर्द से की शादी

Bollywood: 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड की सबसे मशहूर एक्ट्रेस में से एक बनने से पहले, नीलम कोठारी हांगकांग से भारत आई थीं और उनका फिल्म स्टार बनने का कोई प्लान नहीं था. गोविंदा के साथ उनकी पहली फिल्म हिट रही और यह जोड़ी उस दौर की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक बन गई. गोविंदा के साथ नीलम की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री की वजह से सालों तक उनके डेटिंग की अफवाहें उड़ती रहीं, हालांकि एक्ट्रेस ने हमेशा इस बात से इनकार किया कि वे कभी रिलेशनशिप में थे.

बॉबी को छोड़ रचाई शादी

90 के दशक में नीलम और बॉबी देओल बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक थे. लगभग पांच साल तक डेटिंग करने के बाद, एक्ट्रेस ने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया. बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें डर था कि स्टार की पत्नी बनने के बाद मिलने वाली ज़िंदगी में वे अपनी पहचान खो देंगी. बाद में एक्ट्रेस ने UK के बिज़नेसमैन ऋषि सेठिया से शादी की और लाइमलाइट से दूर हो गईं, ताकि ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू कर सकें. सालों बाद, नीलम ने बताया कि इस शादी ने उन्हें अकेलापन महसूस कराया. उन्होंने दावा किया कि विदेश जाने के बाद उनसे अपनी पहचान का कुछ हिस्सा बदलने के लिए कहा गया था. नीलम के मुताबिक, उनसे कहा गया था कि वे खुद को उस एक्ट्रेस के तौर पर पेश न करें जिसे लोग जानते थे. उन्होंने बताया है कि अपनी पहचान खो देना कितना मुश्किल था.

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शादी के बाद मिला धोखा

आखिरकार शादी टूट गई और नीलम भारत लौट आईं. बाद में उन्होंने माना कि उस रिश्ते से बाहर निकलना उनकी ज़िंदगी के सबसे अहम फैसलों में से एक था. एक्टर समीर सोनी से मिलने के बाद उन्हें दोबारा प्यार मिला. कई सालों तक डेटिंग करने के बाद दोनों ने 2011 में शादी कर ली. बाद में इस कपल ने अपनी बेटी अहाना को गोद लिया; नीलम अक्सर मां बनने के अनुभव को अपनी ज़िंदगी के सबसे खुशी भरे दौर में से एक बताती हैं.

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