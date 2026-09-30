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Nayyi Navelli Trailer: भाभी डायन है… फिर खुला ऐसा राज़ कि उड़ जाएंगे होश! यामी गौतम की नई नवेली का ट्रेलर रिलीज

Nayyi Navelli Trailer Out: यामी गौतम की अपकमिंग फिल्म नई नवेली का ट्रेलर 30 सितंबर 2026 को रिलीज कर दिया गया है. फिल्म में यामी मोहिनी का किरदार निभा रही हैं और उनका यह अवतार अब तक के किरदारों से काफी अलग दिखाई दे रहा है.

By: Shristi S | Published: September 30, 2026 10:53:07 PM IST

यामी गौतम की नई नवेली का ट्रेलर रिलीज
यामी गौतम की नई नवेली का ट्रेलर रिलीज


Nayyi Navelli Trailer Release: बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की अपकमिंग फिल्म नई नवेली का ट्रेलर बुधवार 30 सितंबर 2026 को रिलीज कर दिया गया है. ट्रेलर में एक तरफ शादी के बाद नए परिवार में आई बहू की कहानी दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ रहस्य, फैंटेसी और एक्शन का ऐसा कॉकटेल नजर आता है, जिसकी दर्शकों ने शायद ही उम्मीद की हो. फिल्म में यामी मोहिनी का किरदार निभा रही हैं और उनका यह अवतार अब तक के किरदारों से काफी अलग दिखाई दे रहा है.

नई बहू की एंट्री और शुरू हुआ रहस्य

कहानी अवस्थी परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है. परिवार में नई बहू मोहिनी की एंट्री होती है और शुरुआता में सब कुछ एक आम भारतीय परिवार जैसा ही लगता है. शादी की रस्में, रिश्तेदारों की नोकझोंक और घर के अलग-अलग सदस्यों की अपनी राय कहानी को हल्के-फुल्के अंदाज में आगे बढ़ाती है. लेकिन मोहिनी के आते ही परिवार के सामने ऐसे सवाल खड़े होने लगते हैं, जिनका जवाब आसानी से नहीं मिलता. इसी दौरान ‘भाभी डायन है’ वाला रहस्य कहानी को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंचा देता है. 

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कॉमेडी के साथ फैंटेसी और एक्शन

ट्रेलर की खासियत यह है कि फिल्म किसी एक जॉनर तक सीमित नहीं रहती. इसमें पारिवारिक कॉमेडी के साथ रहस्य, जादुई दुनिया और जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलता है. कहानी मेरठ की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसे भारत की अपनी फैंटेसी फैमिली एंटरटेनर के तौर पर पेश किया गया है. फिल्म का निर्देशन बालाजी मोहन ने किया है, जबकि कहानी हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा में लिखी है. आनंद एल. राय और हिमांशु शर्मा इसके निर्माता हैं. 

यामी ने बताया क्यों खास है मोहिनी का किरदार?

मोहिनी का किरदार निभा रहीं यामी गौतम ने कहा कि इस फिल्म ने उन्हें ऐसा किरदार निभाने का मौका दिया, जो परिवार, कॉमेडी, भावनाओं, जादुई दुनिया और एक्शन के बीच आसानी से अपना रंग बदलता है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है. वहीं निर्देशक बालाजी मोहन के मुताबिक, कहानी की शुरुआत ऐसे परिवार से होती है, जो दर्शकों को अपना-सा लगेगा, लेकिन आगे चलकर यह एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है. 

कब होगी नई नवेली फिल्म रिलीज?

फिल्म नई नवेली 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. अब देखना होगा कि भाभी डायन है का यह रहस्य पर्दे पर दर्शकों को कितना चौंकाता और मनोरंजन करता है. 

Tags: Nayyi Navelliyami gautam
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