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‘पहले ही हल्के होकर आ जाना…’  वो वाली सीन करने से पहले मेल एक्टर्स को मिलती है ऐसी सलाह! खुद  नायरा बनर्जी बताई पर्दे के पीछे की कहानी

Nyrraa Banerji on Romantic Scenes: एक्ट्रेस नायरा बनर्जी का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रही हैं कि इंटिमेट सीन कैसे फिल्माए जाते हैं.

By: Heena Khan | Published: November 5, 2026 10:48:40 AM IST

Nyrraa Banerji on Romantic Scenes:
Nyrraa Banerji on Romantic Scenes:


Nyrraa Banerji on Romantic Scenes: एक्ट्रेस नायरा बनर्जी का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रही हैं कि इंटिमेट सीन कैसे फिल्माए जाते हैं. गलाटा इंडिया के साथ एक इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि ऐसे सीन शूट करने से पहले एक्टर्स को क्या तैयारी करने को कहा जाता है, उन्होंने सेट पर अरेंजमेंट और एक्टर्स को दी जाने वाली सलाह के बारे में डिटेल्स शेयर कीं.

नायरा बनर्जी ने बताया कि इंटिमेट सीन से पहले क्या होता है

तैयारियों के बारे में बात करते हुए, नायरा ने कहा, ‘प्रोडक्शन पहले एक ट्रे लेकर कमरे में भेज देती है.” प्रोडक्शन पहले एक ट्रे लाता है और उसे कमरे में भेजता है. उन्होंने बताया कि ट्रे में च्यूइंग गम, परफ्यूम और सैनिटाइज़र जैसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं. उन्होंने आगे कहा कि पुरुषों को भी एक प्रोटेक्टिव सपोर्टर दिया जाता है. 

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मेल एक्टर्स को फिल्मिंग से पहले दिए गए इंस्ट्रक्शन्स को याद करते हुए, नायरा ने कहा, ‘उनको इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है कि ‘आप पहले ही हल्के होकर आ जाओ’ ताकि काम एक्टिंग में क्रिएटिविटी मैं बना रहे.’ उन्हें यह भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वे पहले ‘रिलीव’ हो जाएं ताकि वे अपनी एक्टिंग और क्रिएटिविटी पर फोकस कर सकें.

‘मैं थोड़ी सी दारू पीती हूं…’

एक्ट्रेस ने वन नाइट स्टैंड के लिए अपने पहले इंटिमेट सीन को फिल्माने के बारे में भी बात की, जिसमें सनी लियोनी और तनुज विरवानी थे. उन्होंने माना कि वो नर्वस थीं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा सीन फिल्माया नहीं था और उस समय वो एक सीरियस रिलेशनशिप में भी थीं. उन्होंने याद करते हुए कहा, “उसके पहले मैंने इंटिमेट सीन नहीं किए थे और मेरी बहुत बुरी तरह से फटी पड़ी थी. मैं बहुत डरी हुई थी और मैं किसी को डेट भी कर रही थी. मैं किसी के साथ बहुत सीरियस रिलेशनशिप में थी.”

नायरा ने आगे कहा कि उस समय इंटिमेट कोच अवेलेबल नहीं थे, जिससे डायरेक्टर्स को ऐसे सीन के लिए एक्टर्स को गाइड करने की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती थी. उन्होंने यह भी बताया कि ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने के लिए उन्होंने शूट से पहले वोडका के कुछ शॉट लिए थे, और कहा, “मैं थोड़ी सी दारू पीती हूँ और हिम्मत आ जाती है.”

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Tags: Nyrraa Banerji
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