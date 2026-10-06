आर्या की होमकमिंग… पोती के स्वागत के लिए दीवाली की तरह सजा सिद्धू का घर; दादा ने शेयर किया वीडियो

Sidhu Granddaughter Arya Homecoming: नवजोत सिंह सिद्धू की जिंदगी में इन दिनों सियासत और बयानबाजी से इतर एक नन्ही सी मुस्कान ने जगह बना ली है. सिद्धू अब दादा बन चुके हैं और पोती के घर आने की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है. 1 अक्टूबर 2026 को उनके बेटे करण और बहू इनायत के घर बेटी ने जन्म लिया. सिद्धू ने अपनी लाडली पोती का नाम आर्या रखा है. अब नन्ही आर्या की होमकमिंग का वीडियो सामने आया है, जिसमें पूरा सिद्धू परिवार खुशियों में डूबा नजर आ रहा है.

पोती के स्वागत के लिए दीवाली की तरह सजा घर

आर्या के स्वागत के लिए सिद्धू के घर को फूलों और रोशनी से सजाया गया. घर ही नहीं, बल्कि गार्डन में भी खास इंतजाम किए गए थे. परिवार और करीबी रिश्तेदार इस खास मौके पर पहुंचे और नन्ही मेहमान की पहली घर वापसी को यादगार बनाया.

नन्हे कदमों को छूकर दादा ने किया स्वागत

वीडियो का सबसे भावुक पल तब आया, जब आर्या को घर की दहलीज पर लाया गया. सिद्धू और उनकी पत्नी की खुशी देखते ही बन रही थी. सिद्धू ने पोती के नन्हे पैरों को छुआ और सिर झुकाकर उसे प्यार और सम्मान दिया. इसके बाद उन्होंने लाडली की नजर भी उतारी.

आर्या को घर के भीतर ले जाते समय लाल चुनर की छांव की गई. परिवार ने नन्ही बच्ची के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और गार्डन में जमकर जश्न मनाया. इस दौरान केक भी काटा गया और सिद्धू अपनी पत्नी के साथ डांस करते नजर आए.

आर्या की होमकमिंग… सिद्धू ने शेयर किया वीडियो

सिद्धू ने इस खास पल का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया. इसके साथ उन्होंने लिखा कि Arya’s homecoming … Bundle of joy यानी आर्या की होमकमिंग…. खुशी और प्यार. वीडियो में आर्या की मां इनायत के साथ नाना-नानी और परिवार के दूसरे सदस्य भी दिखाई दे रहे हैं. मेहमान भी इनायत को बधाई देते नजर आए.

बता दें कि, सिद्धू लगातार अपनी पोती की झलक सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, लेकिन अब तक आर्या का चेहरा सार्वजनिक नहीं किया गया है. वीडियो में भी परिवार ने बच्ची को कैमरे से दूर रखा है. फैंस सिद्धू के इस नए अंदाज को देखकर उन्हें दादा बनने की बधाई दे रहे हैं.

कब हुई करण और इनायत की शादी?

बता दें कि, सिद्धू के बेटे करण और इनायत की शादी साल 2023 में हुई थी. अब बेटी आर्या के जन्म के साथ ही परिवार में खुशियों का नया दौर शुरू हुआ है. पोती के स्वागत में सिद्धू का उत्साह देखकर साफ है कि दादा बनने के बाद उनकी दुनिया में आर्या सबसे खास मेहमान बन चुकी हैं.