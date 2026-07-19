National Film Awards 2026: ‘आर्टिकल 370’ बेस्ट फिल्म, कार्तिक आर्यन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवॉर्ड; देखें विनर्स लिस्ट

बीते दिन शनिवार यानी 18 जुलाई को नई दिल्ली में 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के विजेताओं की घोषणा की गई. ‘आर्टिकल 370’ को बेस्ट फिल्म चुना गया और कार्तिक आर्यन, ममूटी, यामी गौतम, संजय मिश्रा, रूपश्री वर्काडी और सचाना नामीदास को एक्टिंग का अवॉर्ड मिला. आपको बता दें कि ये अवॉर्ड्स साल 2024 की फिल्मों के लिए मिला है. विनर्स को 11 मेंबर्स की जूरी ने चुना है, जिसके हेड मशहूर फिल्ममेकर जयराज हैं, जो पहले 2012 में नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स जूरी में थे. पैनल ने इस साल के अवॉर्ड्स पाने वालों को फाइनल करने से पहले पिछले कई हफ़्ते देश भर की फिल्मों को एवैल्यूएट किया है.
देखें विनर्स की पूरी लिस्ट……
सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म: आर्टिकल 370
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता: कार्तिक आर्यन , ममूटी
बेस्ट एक्ट्रेस: यामी गौतम (आर्टिकल 370)
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक: राजकुमार पेरियासामी (अमरन)
बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस: रूपश्री वर्कडी, सचाना नामीदास
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता: संजय मिश्रा
बेस्ट फीचर फिल्म जो भरपूर मनोरंजन देती है: कल्कि 2898 AD
राष्ट्रीय, सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म: कैप्टन मिलर
बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट: रिद्धिमान बनर्जी, तपोमय देब और गीताश्री चक्रवर्ती
बेस्ट सिनेमैटोग्राफी: ब्रमायुगम, शहनाद जलाल
सर्वश्रेष्ठ पटकथा: पुष्पा 2, सुकुमार
बेस्ट डायलॉग राइटर: लकी बसखार, वेंकी एटलुरी
बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन: कल्कि 2898 AD
बेस्ट एक्शन कोरियोग्राफी:
बेस्ट मेक-अप आर्टिस्ट: कमिटी कुर्रोलु
बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन: पुष्पा 2; दीपाली नूर और शीतल शर्मा
बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्शन फॉर सॉन्ग्स: आर्टिकल 370, शाश्वत सचदेव
बैकग्राउंड स्कोर के लिए बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्शन: अमरन
सर्वश्रेष्ठ गीत:
बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर: अभय जोधपुरकर, नवसाची गौरी माज़ी से घरत गणपति
बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर: वैकोम विजयलक्ष्मी, ARM से अंगु वाना कोनिलु के लिए
बेस्ट कोरियोग्राफी: स्त्री 2
बेस्ट साउंड डिज़ाइन: भूल भुलैया 3, मानस चौधरी
बेस्ट एडिटिंग: अमरन, आर कलैवन्नन
बेस्ट एक्शन डायरेक्शन:
सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म:
सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म: चलचित्र एखोन
सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म: श्रीकांत
सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म: मिथ्या
सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म: फेमिनिची फातिमा
बेस्ट मराठी फिल्म: मुक्कम पोस्ट बॉम्बिलवाड़ी
सर्वश्रेष्ठ ओडिया फिल्म: लहरी
सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म: रायन
बेस्ट तेलुगु फिल्म: कमिटी कुर्रोलु
सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म: मारन
सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म: सुनीता
सर्वश्रेष्ठ कोंकणी फिल्म: मोग असुम
स्पेशल मेंशन: मेइयाझगन, फिल्म साउंड मिक्स इंजीनियर: सुरेन जी
गैर-फीचर श्रेणियाँ
सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक – संजीव श्रीवास्तव (हिंदी)
सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक – नानिरुवुडे निमागागी नादिरुवुडे नानागागी: कन्नड़ सिनेमाडा थथ्वा मट्टू राजकीयया (मैं आपके लिए खड़ा हूं, राज्य हमारे लिए खड़ा है: कन्नड़ सिनेमा के राजनीतिक और दार्शनिक आयाम) केंचानुरू प्रदीप कुमार शेट्टी द्वारा
स्पेशल मेंशन – भद्र-काली नाटकम (भद्र – काली का नृत्य) (मलयालम) – डायरेक्टर: आनंद ज्योति (जोस एंटनी)
स्पेशल मेंशन – चोला डोरा और सुई (हिंदी) – डायरेक्टर: जयमिन मोदी और लोकेश घई
बेस्ट नैरेटर/वॉइस ओवर – सौंदर्या जयचंद्रन – लिटिल प्लैनेट: ए टेल ऑफ़ फ्रॉग्स (इंग्लिश)
बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्शन शिवपाल सिंह कांग – परत 41°च्या मगवार (ऑन द ट्रेल ऑफ़ 41°) (मराठी)
बेस्ट एडिटिंग मनवीर जसरोटिया – एनडीए (हिंदी)
बेस्ट साउंड डिज़ाइन टीएस हरि हर सुधन – ब्लू (तमिल)
बेस्ट सिनेमैटोग्राफी एडमंड रैनसन – लाइफ इन लूम (इंग्लिश, तमिल, हिंदी, असमिया और बंगाली)
बेस्ट डायरेक्शन आनंद एल राय – स्टैच्यू ऑफ यूनिटी – एकता का प्रतीक (हिंदी)
बेस्ट शॉर्ट फिल्म (30 मिनट तक) हमसफर (मराठी) – प्रोड्यूसर: अनुष्का मोशन पिक्चर्स एंड एंटरटेनमेंट्स; डायरेक्टर: अभिजीत अरविंद दलवी
बेस्ट एनिमेशन फिल्म टच्ड ऐज़ वॉटर (साइलेंट) – प्रोड्यूसर: जेबी प्रोडक्शंस; डायरेक्टर और एनिमेटर: जोशी बेनेडिक्ट
बेस्ट नॉन-फीचर फिल्म जो सोशल और एनवायर्नमेंटल वैल्यूज़ को बढ़ावा देती है पिपलांत्री: ए टेल ऑफ़ इको फेमिनिज़्म (हिंदी, राजस्थानी और इंग्लिश) – प्रोड्यूसर: जॉनसन्स सूरज फिल्म्स इंटरनेशनल; डायरेक्टर: सूरज कुमार
बेस्ट डॉक्यूमेंट्री राम-नामी (हिंदी) – प्रोड्यूसर: BBP स्टूडियो वर्चुअल भारत प्राइवेट लिमिटेड; डायरेक्टर: भारतबाला गणपति
बेस्ट आर्ट्स/कल्चर फिल्म मैं निदा (हिंदी) – प्रोड्यूसर: सम्प्रेषण मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड; डायरेक्टर: अतुल पांडे
बेस्ट बायोग्राफिकल/हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन/कंपाइलेशन फिल्म काकोरी (हिंदी) – प्रोड्यूसर: केएसआर ब्रदर्स और मिनती मिश्रा; डायरेक्टर: कमलेश के मिश्रा
बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर फिल्म – अंगेन (इनविजिबल) (संथाली) – डायरेक्टर: रवि राज मुर्मू
बेस्ट नॉन-फीचर फिल्म – भंगार (ओब्सोलीट) (मराठी और इंग्लिश) – प्रोड्यूसर और डायरेक्टर: सुमीरा रॉय