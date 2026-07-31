अच्छे रोल न मिलने से परेशान एक्ट्रेस छोड़ने वाली थीं फिल्म इंडस्ट्री! फिर किस्मत ने लिया U-टर्न, बन बैठीं बॉलीवुड की टॉप हीरोइन

बॉलीवुड में कब किसकी किस्मत बदल जाए ये कोई नहीं जानता! ऐसा ही कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एक्ट्रेस यामी गौतम के साथ भी हुआ था. जब वो इस इंडस्ट्री में आईं तो उनकी डेब्यू फिल्म की सक्सेस देखकर यही लगा था कि जल्द ही उनकी झोली में कई फिल्में आ गिरेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

यामी गौतम को उनके मन मुताबिक रोल नहीं मिल रहे थे. एक समय तो ऐसा आया कि जब उन्होंने तंग आकर मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था.

इंडस्ट्री छोड़ने का कर लिया था फैसला

यामी गौतम ने कहा कि जब उनकी पहली फिल्म की सफलता के बाद भी अच्छे रोल नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था. फिल्मफेयर के साथ बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इंडस्ट्री छोड़ने का सोचा तो एक्ट्रेस ने कहा, ‘हां! उरी और बाला से ठीक पहले, मैंने इंडस्ट्री को पूरी तरह से छोड़ने का मन बना लिया था. मैंने सोचा कि मैं हिमाचल लौट आऊंगी. हमारे पास वहां खेत हैं. मैंने एक पूरी तरह से अलग जिंदगी शुरू करने की इमेजिनेशन भी कर ली थी. मेरे माता-पिता बहुत सपोर्टिव थे. उन्होंने बस कहा, ‘घर आओ!’ मगर फिर यामी को दो फिल्में ऐसी मिलीं, जिसने उनकी किस्मत रातोंरात बदल दी.

दो फिल्मों ने बदल दी किस्मत

यामी गौतम ने बताया कि जिस पल उन्होंने डर के कारण इंडस्ट्री से चिपके रहना छोड़ा, सब कुछ बदल गया. जब वो इंडस्ट्री को गुडबाय करने ही वाली थीं तभी उन्हें आदित्य धर निर्देशित उरी मिल गई. और उसके कुछ समय बाद ही बाला उनकी झोली में आ गिरी. इन फिल्मों की कामयाबी ने यामी की किस्मत रातोंरात बदल दी थी. हाल ही में ‘हक़’ फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया.