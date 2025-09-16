Exclusive: बिग बॉस के घर से बाहर होते ही Natalia Janoszek ने छिड़का मिर्च-मसाला, इन कंटेस्टेंट को बताया फेक!
Exclusive Natalia Janoszek: बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद नतालिया ने कई बातों का खुलासा किया है. नतालिया ने बिग बॉस से बाहर आने के बाद Inkhabar को इंटरव्यू में बताया कि वह बीबी हाउस में किस कंटेस्टेंट को रियल और फेक मानती हैं.

By: Prachi Tandon | Published: September 16, 2025 8:59:40 PM IST

Natalia Janoszek Bigg Boss 19: सलमान खान (Salman Khan) होस्टेड मोस्ट कंट्रोवर्शियल रिएलिटी शो बिग बॉस का सीजन 19 में जमकर ड्रामा और बवाल देखने को मिल रहा है. शो का तीसरा हफ्ता खत्म हो चुका है और इसी के साथ बिग बॉस से दो कंटेस्टेंट्स को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है. इस हफ्ते जिन दो लोगों का बिग बॉस हाउस से दाना-पानी उठा है वो हैं नतालिया जेनेस्कोवेक (Natalia Janoszek) और नगमा मिराजकर. नतालिया जेनेस्कोवेक बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में विदेशी टच लेकर आई थीं, लेकिन तीसरे ही हफ्ते में वह घर के बाहर हो गई हैं. 

बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद नतालिया जेनेस्कोवेक (Natalia Janoszek Interview) ने इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म Inkhabar से बात की है और अंदर यानी बीबी हाउस की कई बातों से पर्दा उठाया है. आइए, यहां जानते हैं नतालिया ने बिग बॉस में अपनी जर्नी के बारे में क्या बताया है. 

नतालिया ने बिग बॉस 19 के फेक और रियल कंटेस्टेंट का नाम किया शेयर

इनखबर की टीम ने जब नतालिया (Natalia Janoszek Bigg Boss) से पूछा कि बिग बॉस के घर में उनके अनुसार कौन सबसे ज्यादा फेक और रियल कंटेस्टेंट है तो उन्होंने जवाब में कहा, वह फेक का नाम तो नहीं बता पाएंगी. क्योंकि, उन्होंने फेकनेस यानी नकलीपन नोटिस नहीं किया. वहीं कौन असली है इसपर नतालिया ने कहा, ज्यादातर लोग रियल हैं, क्योंकि आप ज्यादा समय और 24 घंटे मास्क लगाकर नहीं रह सकते हैं. ऐसे में असली रंग सामने आ ही जाते हैं. इसके बाद नतालिया ने नीलम गिरी और नगमा मिराजकर को रियल कंटेस्टेंट बताया है. साथ ही नतालिया ने बसीर को भी रियल कंटेस्टेंट की कैटेगरी में रखा है, उनका कहना है कि बसीर गेम नहीं खेल रहा वह जो सही है वो कर रहा है. 

इन 3 कंटेस्टेंट को फाइनल में देखना चाहती हैं नतालिया! 

नतालिया (Natalia Janoszek News) से इंटरव्यू में पूछा गया कि वह किन 3 लोगों को टॉप 3 में देखती हैं और उन्हें क्या लगता है कि कौन इस बार बिग बॉस की ट्रॉफी उठा सकता है, तो इसपर उन्होंने कहा विनर का नाम बताना अभी बहुत मुश्किल है. क्योंकि, शो अभी शुरू हुआ है. वहीं, टॉप 3 पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि वह उन लोगों के नाम लेना चाहेंगी जिनसे उनके कनेक्शन्स बने हैं. जिसमें उन्होंने सबसे पहले मृदुल और बसीर का नाम लिया. नतालिया ने फिर गौरव खन्ना को भी टॉप 3 का हकदार माना है. 

क्या वाइल्ड कार्ड एंट्री लेना चाहेंगी नतालिया?

बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने पर नतालिया (Natalia Janoszek on Salman Khan Show) का कहना है कि उनकी जर्नी बहुत जल्दी खत्म हो गई. जिसकी वजह से लोगों के बहुत सारे सवाल हैं. ऐसे में वह लोगों को जवाब देना चाहेंगी. वहीं अगर वह वापस जाती हैं तो लोगों को दिखाना चाहेंगी कि नतालिया अपने आप में पूरी हैं, उन्हें किसी बिग बॉस के घर में रहने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है. 

