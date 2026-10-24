कोलकाता फिल्म इंस्टीट्यूट के छात्रों के समर्थन में उतरे नसीरुद्दीन शाह, BJP पर लगाए आरोप

बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने शनिवार को BJP की आलोचना करते हुए सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) के छात्रों का समर्थन किया. छात्र कैंपस में हुई हिंसा के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. नसीरुद्दीन शाह ने आरोप लगाया कि BJP अपनी विचारधारा और नीतियों से असहमति रखने वाले लोगों के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई करती है.

नसीरुद्दीन शाह ने क्या कहा?

नसीरुद्दीन शाह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा कर आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत के बाद BJP उन लोगों को निशाना बना रही है, जो उसकी विचारधारा से सहमत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि SRFTI के छात्र भी इसका शिकार हो रहे हैं. शाह के मुताबिक, कैंपस में हिंसा के मामले में प्रशासन से जवाब मांगने पर छात्रों को नोटिस भेजे गए, उन्हें धमकाया गया और अब हॉस्टल खाली करने को कहा जा रहा है.

बीजेपी पर लगाया आरोप

नसीरुद्दीन शाह ने BJP पर अपने पक्ष में प्रचार को बढ़ावा देने और भविष्य के फिल्म निर्माताओं को डराने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि युवा फिल्मकार देश और समाज की सच्चाई सामने लाने का काम करेंगे. शाह ने लोगों से SRFTI के छात्रों की मांगों का समर्थन करने की अपील भी की.

क्या है पूरा मामला?

SRFTI के छात्र 12 अक्टूबर से कैंपस में हुई हिंसा के विरोध में धरना दे रहे हैं. वे वाइस चांसलर संतोष अजमेरा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इससे पहले 27 सितंबर को छात्रों और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत (ABGP) के सदस्यों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हिंसा शुरू करने का आरोप लगाया.

वहीं, 16 अक्टूबर को संस्थान ने आदेश जारी कर 13 नवंबर तक नियमित शैक्षणिक गतिविधियां रोक दीं और छात्रों को 24 घंटे में कैंपस खाली करने को कहा. हालांकि, प्रदर्शनकारी छात्रों ने धरना जारी रखते हुए सुरक्षा में चूक और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की.

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