Jamia Students Protest: नसीरुद्दीन शाह ने खोला मोर्चा! जामिया के छात्रों के समर्थन में आए सामने, खुद को बताया ‘दिमागी नक्सल’

Jamia Students Protest: सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के बाद, एक्टर नसीरुद्दीन शाह अब जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स के सपोर्ट में सामने आए हैं, जो अपनी यूनियन को फिर से बनाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं. कई नेशनल अवॉर्ड विनर ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने जामिया स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पर केंद्र सरकार के रिएक्शन की आलोचना की, और BJP की लीडरशिप वाली सरकार पर एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने और “देश के युवाओं की हिम्मत” तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

‘मैं दिमागी नक्सल हूं’ – नसीरुद्दीन शाह

वीडियो में, एक्टर ‘दिमागी नक्सल’ पिन पहने हुए कैमरे को दिखाते हुए दिखाई दिए. इस शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल की शुरुआत में सरकार की आलोचना करने वालों के लिए एक भाषण में किया था. नसीरुद्दीन शाह ने हिंदी में कहा, “मैं गर्व से कहता हूं कि मैं दिमागी नक्सल हूं. मुझे नहीं पता कि चौकीदारों ने मेरे जैसे लोगों को और क्या-क्या निकनेम दिए हैं, देशद्रोही, ‘टुकड़े-टुकड़े’ गैंग, और पता नहीं क्या-क्या.”

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NEET एग्जाम में उठाई आवाज

फेसबुक पर पोस्ट किए गए वीडियो में नसीर ने कहा, “मैं इस सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं. आप हमारे देश के युवाओं की हिम्मत तोड़ने, एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने और हमारी डेमोक्रेसी को खतरे में डालने के लिए और क्या करेंगे? आप कितना करेंगे? आप कितनी दूर जाएंगे?” 76 साल के एक्टर अक्सर वीडियो पोस्ट करते रहे हैं और स्टूडेंट से जुड़े मुद्दों के लिए खुलकर सपोर्ट करते रहे हैं. इससे पहले उन्होंने जुलाई में NEET एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाले प्रोटेस्ट से निपटने के तरीके के लिए सरकार की आलोचना की थी.

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