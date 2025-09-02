जब नसीरुद्दीन शाह ने राजेश खन्ना को दिया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तिलमिला उठी बिटिया रानी, बोली- ‘मुर्दों को तो छोड़ दो’

Naseeruddin Shah On Rajesh Khanna : नसीरुद्दीन शाह बॉलीवुड के वो एक्टर हैं जिन्होंने हमेशा कमर्शियल और रोमांटिक फिल्मों को छोड़ हमेशा ऑफ-बीट और पैरलल सिनेमा पर काम किया। शायद इसी कारण वह राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) को एक बेहतरीन एक्टर नहीं मानते थे। राजेश खन्ना अपने समय के सबसे पॉपूलर एक्टर में से एक रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah)ने सालों पहले दिए एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना को लेकर तंज कसा था। उन्होंने एक्टर को घटिया तक कह दिया था।

Naseeruddin Shah ने राजेश खन्ना पर कसा तंज

नसीरुद्दीन शाह ने साल 2016 में हिंदी फिल्मों में राजेश खन्ना को लेकर बात की थी। उसी दौरान ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ को दिए इंटरव्यू में एक्टर ने राजेश खन्ना को लेकर खूब आलोचना की। उन्होंने कहा कि- राजेश खन्ना के फिल्मों में आने के बाद फिल्मों का स्तर गिर चुका है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि- 70 के दशक में हिंदी फिल्मों का स्तर पूरी तरह से गिर गया था। यह वही समय था जब राजेश खन्ना ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। वह एक खराब और घटिया एक्टर थे। राजेश खन्ना बौद्धिक तौर बिल्कुल भी जागरुक नहीं थे। फिल्म इंडस्ट्री पर उन्होंने नहीं बल्कि उनके अंदाज ने राज किया था।

राजेश खन्ना का पूरा हाथ था- नसीरुद्दीन

नसीरुद्दीन ने आगे कहा कि- इस समय स्क्रिप्ट, एक्टिंग सभी का स्तर एकदम नीचे गिर गया था। रंगीन सिनेमा लगतार अपना कब्जा जमा रहा था। अब फिल्मों में एक्ट्रेस को पर्पल साड़ी पहनाई जा सकती थी। कहीं भी जाकर शूटिंग की जा सकती थी। यह ट्रेंड इसी तरह से आगे बढ़ता रहा। मुझे यकीन है कि इसमें राजेश खन्ना का पूरा हाथ था क्योंकि उस समय वहीं फिल्म इंडस्ट्री के भगवान हुआ करते थे।

ट्विंकल खन्ना ने सुनाई थी खरी-खरी

राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर काफी नाराज हो गई थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर लिखा- सर, अगर आप जीवितों का सम्मान नहीं कर सकते, तो मृतकों का सम्मान कीजिए – यह उस व्यक्ति पर हमला है जो जवाब नहीं दे सकता। बता दें कि राजेश खन्ना का 18 जुलाई 2012 को मुंबई में उनके घर पर निधन हो गया था। एक्टर काफी समय से कैंसर से जूझ रहे थे।

