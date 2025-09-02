Home > मनोरंजन > जब नसीरुद्दीन शाह ने राजेश खन्ना को दिया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तिलमिला उठी बिटिया रानी, बोली- ‘मुर्दों को तो छोड़ दो’

जब नसीरुद्दीन शाह ने राजेश खन्ना को दिया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तिलमिला उठी बिटिया रानी, बोली- ‘मुर्दों को तो छोड़ दो’

Rajesh Khanna Story: नसीरुद्दीन शाह ने कई साल पहले राजेश खन्ना पर एक बयान दिया था। उन्होंने एक्टर को घटिया तक कह दिया था। जिसके बाद राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना ने नसीरुद्दीन शाह को खूब खरी खोटी सुनाई थी।

Published By: Preeti Rajput
Published: September 2, 2025 13:51:00 IST

Rajesh Khanna Story
Rajesh Khanna Story

Naseeruddin Shah On Rajesh Khanna : नसीरुद्दीन शाह बॉलीवुड के वो एक्टर हैं जिन्होंने हमेशा कमर्शियल और रोमांटिक फिल्मों को छोड़ हमेशा ऑफ-बीट और पैरलल सिनेमा पर काम किया। शायद इसी कारण वह राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) को एक बेहतरीन एक्टर नहीं मानते थे। राजेश खन्ना अपने समय के सबसे पॉपूलर एक्टर में से एक रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah)ने सालों पहले दिए एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना को लेकर तंज कसा था। उन्होंने एक्टर को घटिया तक कह दिया था। 

Naseeruddin Shah ने राजेश खन्ना पर कसा तंज 

नसीरुद्दीन शाह ने साल 2016 में हिंदी फिल्मों में राजेश खन्ना को लेकर बात की थी। उसी दौरान ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ को दिए इंटरव्यू में एक्टर ने राजेश खन्ना को लेकर खूब आलोचना की। उन्होंने कहा कि- राजेश खन्ना के फिल्मों में आने के बाद फिल्मों का स्तर गिर चुका है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि- 70 के दशक में हिंदी फिल्मों का स्तर पूरी तरह से गिर गया था। यह वही समय था जब राजेश खन्ना ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। वह एक खराब और घटिया एक्टर थे। राजेश खन्ना बौद्धिक तौर बिल्कुल भी जागरुक नहीं थे। फिल्म इंडस्ट्री पर उन्होंने नहीं बल्कि उनके अंदाज ने राज किया था। 

राजेश खन्ना का पूरा हाथ था- नसीरुद्दीन 

नसीरुद्दीन ने आगे कहा कि- इस समय स्क्रिप्ट, एक्टिंग सभी का स्तर एकदम नीचे गिर गया था। रंगीन सिनेमा लगतार अपना कब्जा जमा रहा था। अब फिल्मों में एक्ट्रेस को पर्पल साड़ी पहनाई जा सकती थी। कहीं भी जाकर शूटिंग की जा सकती थी। यह ट्रेंड इसी तरह से आगे बढ़ता रहा। मुझे यकीन है कि इसमें राजेश खन्ना का पूरा हाथ था क्योंकि उस समय वहीं फिल्म इंडस्ट्री के भगवान हुआ करते थे। 

Mrunal thakur का पुराना इकरार: Viral Kohli से किया था प्यार का इजहार और Dhanush संग आई थी डेटिंग रूमर्स की बहार

ट्विंकल खन्ना ने सुनाई थी खरी-खरी 

राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर काफी नाराज हो गई थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर लिखा- सर, अगर आप जीवितों का सम्मान नहीं कर सकते, तो मृतकों का सम्मान कीजिए – यह उस व्यक्ति पर हमला है जो जवाब नहीं दे सकता। बता दें कि राजेश खन्ना का 18 जुलाई 2012 को मुंबई में उनके घर पर निधन हो गया था। एक्टर काफी समय से कैंसर से जूझ रहे थे। 

50वीं सबसे बड़ी हिट बनने से कुछ कदम दूर Mahavatar Narsimha, एक-एक कर सभी सुपरहिट फिल्मों को दी पटखनी

 

Tags: Naseeruddin Shahtwinkle khanna
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कद्दू के बीज खाने का सही तरीका क्या है? जानिए...

September 2, 2025

नारियल तेल के 5 बड़े फायदे

September 2, 2025

गुड़हल का पानी पीने से क्या होता है?

September 2, 2025

इस मूलांक के बच्चे बनते हैं बड़े अधिकारी, कमाते हैं...

September 2, 2025

असली और नकली शहद की पहचान करने के 4 आसान...

September 2, 2025

Protein की कमी को झट से दूर करेंगे ये 5...

September 2, 2025
जब नसीरुद्दीन शाह ने राजेश खन्ना को दिया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तिलमिला उठी बिटिया रानी, बोली- ‘मुर्दों को तो छोड़ दो’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

जब नसीरुद्दीन शाह ने राजेश खन्ना को दिया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तिलमिला उठी बिटिया रानी, बोली- ‘मुर्दों को तो छोड़ दो’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जब नसीरुद्दीन शाह ने राजेश खन्ना को दिया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तिलमिला उठी बिटिया रानी, बोली- ‘मुर्दों को तो छोड़ दो’
जब नसीरुद्दीन शाह ने राजेश खन्ना को दिया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तिलमिला उठी बिटिया रानी, बोली- ‘मुर्दों को तो छोड़ दो’
जब नसीरुद्दीन शाह ने राजेश खन्ना को दिया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तिलमिला उठी बिटिया रानी, बोली- ‘मुर्दों को तो छोड़ दो’
जब नसीरुद्दीन शाह ने राजेश खन्ना को दिया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तिलमिला उठी बिटिया रानी, बोली- ‘मुर्दों को तो छोड़ दो’
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?