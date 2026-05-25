जब 2 महीने तक नहीं नहाए नसीरुद्दीन शाह, किरदार में ढलने के लिए कर दी थी सारी हदें पार; इस एक्टर ने किया खुलासा

नसीरुद्दीन शाह ने अपने लंबे फिल्मी करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं. उन्होंने ‘स्पर्श’, ‘मासूम’, ‘आक्रोश’, और ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ जैसी फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाई है. आज 75 वर्ष के होने के बावजूद वो अपनी अदाकारी से दर्शकों को दीवाना बना लेते हैं. अभिनेता गुलशन ग्रोवर ने एक शो में खुलासा किया था कि नसीरुद्दीन शाह ने एक किरदार में रमने के लिए 2 महीने तक नहीं नहाया था. चलिए जानते हैं किस फिल्म के लिए किया था ऐसा.

गुलशन ग्रोवर ने किया था खुलासा

अभिनेता गुलशन ग्रोवर ने कपिल शर्मा शो में नसीरुद्दीन शाह से जुड़ा एक किस्सा बताया था. उन्होंने कहा, ‘जब मैं फिल्मों में नया-नया आया था तो मैंने सुना था कि नसीरुद्दीन शाह द ग्रेट एक्टर ‘चकरा’ फिल्म में पैरों पर मैल लाने के लिए. और हाथों को गंदा दिखाने के लिए 2 महीने नहीं नहाए थे. वो कैरेक्टर में रहना चाहते थे. वहीं मैं तो दो-तीन चार बार नहाता हूं जब मौका मिले नहाने चला जाता हूं.’ इस बात को सुन शो मे मौजूद सभी लोग हंस पड़े.

‘मैं बहुत भाग्यशाली हूं’

आगे उन्होंने कहा, ‘मेरा भाग्य देखिए मुझे तो सारे ऐसे रोल मिले सूट बूट पहना हुआ है. ड्रिंक हाथ में है.’ जैसे ही ये बात गुलशन ग्रोवर ने बताई कपिल शर्मा ने उनकी तारीफ की थी.

जब गुलशन ग्रोवर से डरकर भागी महिला

अभिनेता गुलशन ग्रोवर फिल्मों में विलेन के रोल के लिए पहचाने जाते हैं. उन्हें देख महिलाएं असल में भी डर जाती हैं. ऐसा ही एक मजेदार किस्सा अभिनेता ने बताया जब एक महिला उन्हें देखते ही भाग गई. उन्होंने बताया कि जब वह मनाली में शूटिंग कर रहे थे. उस दौरान उन्हें फ्लाइट से चंडीगढ़ जाना था, जिसके लिए टिकट नहीं मिल रही थी. इसके लिए उन्हें एयरलाइंस वालों को डायलॉग सुना कर उन्हें कैसे भी करके सीट मिल गई. उन्हें एयरहोस्टेस के बगल वाली सीट मिली थी. जब वह फ्लाइट में बैठ गए, तो बहुत देर तक फ्लाइट चली नहीं, तो अभिनेता ने पूछा क्या हुआ. इस पर जवाब आया एयर होस्टेस एक्टर के बगल में नहीं बैठेगी, क्योंकि उसे डर लग रहा था. इस बात को बताते हुए गुलशन ग्रोवर हंसने लगे थे.

यह खबर भी पढ़ें: डायरेक्टर का गला दबाना चाहती थीं प्रियंका चोपड़ा? निर्देशक के इस घटिया हरकत के कारण छोड़ी फिल्म, जानिए पूरी बात