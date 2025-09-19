न न्यूड हुई, न किसी के साथ सोई इसलिए फिल्में नहीं मिली-बॉलीवुड एक्ट्रेस का चौंकाने वाला खुलासा

Nargis Fakhri casting couch: बॉलीवुड में कई लड़कियां काम पाने के लिए आती हैं. कई सात समंदर पार यानी विदेश से मुंबई का रुख करती हैं ताकि बॉलीवुड में जगह बनाकर नाम कमा सकें. अभिनेत्री नर्गिस फखरी भी इनमें से एक हैं. नर्गिस ने फिल्म रॉकस्टार से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इम्तियाज अली की निर्देशित इस फिल्म में नर्गिस की जोड़ी रणबीर कपूर के साथ जमी थी. फिल्म को काफी सराहा गया था. इसके बाद नर्गिस कुछ गिनी चुनी फिल्मों में नजर आईं लेकिन उन्हें वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसकी उम्मीद थी. बॉलीवुड में काम न मिलने को लेकर नर्गिस ने एक इंटरव्यू में कुछ वजह बताई थीं. उन्होंने कहा कि उन्होंने काम पाने के लिए किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इसलिए पीछे रह गईं लेकिन उन्हें इसका कोई मलाल नहीं है.



न्यूड फोटोशूट के ऑफर मिले लेकिन…

नर्गिस ने कहा था., मैं जानती थी कि मुझे क्या चाहिए था, मुझे फेम यानी पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए थी इसलिए मैंने किसी भी लेवल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, न्यूड नहीं हुई, किसी डायरेक्टर के साथ नहीं सोई. मुझे कई जगह से काम से हाथ धोना पड़ा क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें नहीं कीं और ये काफी दिल तोड़ने वाली बात थी. मेरा अपना स्टैण्डर्ड है, सीमाएं हैं. मुझे भी काम से हाथ धोने की वजह से बुरा लगता था. नर्गिस ने ये भी बताया कि उन्हें मॉडलिंग के दौरान प्लेबॉय मैगज़ीन से न्यूड फोटोशूट का ऑफर मिला था. उनकी एजेंसी ने उन्हें इस बारे में बताया था कि प्लेबॉय को अपने कॉलेज एडिशन के लिए कुछ लड़कियों की तलाश है, ये अच्छा ऑफर हो सकता है. वो ऑफर अच्छा था, न्यूड फोटोशूट के लिए काफी तगड़े पैसे भी ऑफर किए जा रहे थे लेकिन मैंने इससे इंकार कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना था. मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं थी.

नर्गिस का फ़िल्मी करियर

नर्गिस ने 2011 में रॉकस्टार से डेब्यू करने के बाद मद्रास कैफ़े, फटा पोस्टर निकला हीरो, मैं तेरा हीरो, अजहर, हाउसफुल 3 समेत कई फिल्मों में काम किया. उन्हें तोरबाज़ जैसी फिल्मों में भी देखा गया. 2025 में वे हाउसफुल 5 में नजर आई थीं. 2012 में उन्हें रणबीर कपूर के साथ अपनी जोड़ी के लिए हॉट पेयर केटेगरी में आईफा अवॉर्ड मिला था लेकिन उन्हें उतनी फिल्में नहीं मिलीं जितनी उम्मीद की जा रही थी.