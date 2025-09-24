जब डायरेक्टर के कट बोलने के बाद इमरान हाशमी को किस करती रही एक्ट्रेस, सहम गए एक्टर

Emraan Hashmi Nargis Fakhri Kissing Scene: इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) बॉलीवुड में अपने एक्टिंग टैलेंट और सीरियल किसर के टैग के कारण बेहद फेमस हैं. उनकी फिल्मों को कई सालों में दर्शकों ने बेहद प्यार दिया है. 2003 में फिल्म फुटपाठ में सपोर्टिंग रोल के जरिए अपने करियर की शुरुआत करने वाले इमरान हाशमी ने तब से लेकर अब तक फिल्मों में लंबा सफर तय किया है. 2004 में उन्हें फिल्म ‘मर्डर’ (Murder) से रातोंरात सफलता मिली थी और इसी फिल्म में मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat) के साथ दिए किसिंग सीन्स ने उन्हें सीरियल किसर का टैग दिला दिया था. इमरान के किसी फिल्म में होने से एक्ट्रेसेस थोड़ा सहम भी जाती हैं कि उन्हें किसिंग सीन्स देने पड़ेंगे लेकिन एक फिल्म ऐसी भी है जिसमें एक एक्ट्रेस से इमरान हाशमी सहम गए थे क्योंकि कट बोलने के बावजूद उस एक्ट्रेस ने इमरान को किस करना नहीं छोड़ा था.

कट बोलने के बावजूद एक्ट्रेस करती रही किस

जी हां, ये फिल्म ‘अज़हर‘ (Azhar) थी जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी. इस फिल्म में इमरान ने मोहम्मद अजहरुद्दीन का किरदार निभाया था जबकि एक्ट्रेस नर्गिस फखरी ने संगीता बिजलानी का रोल प्ले किया था. फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक चौंकाने वाला किस्सा नर्गिस ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था.नर्गिस ने बताया था कि फिल्म के गाने ‘बोल दो न ज़रा’ की शूटिंग के दौरान इमरान का चेहरा लाल पड़ गया था क्योंकि डायरेक्टर ने कट बोल दिया था लेकिन वो उन्हें किस करती चली जा रही थीं. नर्गिस किस करने से रुक नहीं रही थीं और इमरान की बोलती बंद हो गई थी, वहीं पूरा क्रू भी चौंक गया था.

फ्लॉप रही थी ‘अज़हर’

बाद में नर्गिस ने एक इंटरव्यू में मजाकिया अंदाज में कहा था कि उन्हें फिल्म के लिए एक्स्ट्रा मनी चार्ज करने चाहिए थे क्योंकि उन्हें अनगिनत बार इमरान को फिल्म में किस करने को कहा गया. उन्होंने जब फिल्म साइन की थी तो उन्हें इमरान की सीरियल किसिंग वाली इमेज का कोई अंदाज़ा नहीं था. वैसे आपको बता दें कि फिल्म अज़हर बॉक्सऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और ये फ्लॉप साबित हुई थी.