फटे कपड़े पहन सड़क पर भीख मांगती नजर आई टीवी की मशहूर ऐक्ट्रेस, हुलिया देख आंखों पर नहीं होगा यकीन

Narayani Shahstri As Begger : नारायणी शास्त्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। वीडियो में एक्ट्रेस को पहचान पाना नामुमकिन है। फैन्स उन्हें इस हालत में देख हैरान हो गए हैं।

Published By: Preeti Rajput
Published: September 4, 2025 14:34:59 IST

Narayani Shahstri Viral Video: नारायणी शास्त्री (Narayani Shahstri) छोटे पर्दे की बेहद पॉपुलर एक्ट्रेस है। वह कई पॉपूलर टीवी शोज में काम कर चुकी हैं। वह काफी लंबे समय से छोटे पर्दे पर काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से घर-घर में अपनी पहचान बना ली है। वहीं अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो को देख एक्ट्रेस के फैन्स हैरान रह गए हैं। 

भिखारी के रूप में दिखी एक्ट्रेस 

दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल (Narayani Shahstri Viral Video) हो रहे इस वीडियो में एक्ट्रेस भिखारी के रूप में नजर आ रही है। नारायणी की यह हालत देख फैन्स हैरान रह गए हैं। सोद वीडियो में एक्ट्रेस को पहचान नहीं पा रहे हैं। वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा- मैं अपना पेशा कभी भी बदल सकता हूं। सच कहूं तो… मुझे अपने काम में यही सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं कोई भी बन सकता हूं। 

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल 

वायरल वीडियो में एक्ट्रेस सड़क के किनारे बैठकर डफली बजाती नजर आ रही हैं। उन्होंने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं। उनके बाल भी बढ़े हुए हैं। एक्ट्रेस ने चेहरे पर दाढ़ी-मूंछ भी लगा रखी है। नारायणी की हालत काफी खराब दिख रही है। उन्होंने चश्मा लगा रखा है। इस हालत में भी वह खुशी से डफली बजाती दिख रही हैं। वह गाना ‘दिलबर तुझे मिलने को’ गा रही हैं। एक्ट्रेस के गेटअप से साफ पता लग रहा है कि उन्होंने यह लुक अपने प्रोजेक्ट के लिए लिया है। 

किन शोज में काम कर चुकी हैं नारायणी?

नारायणी ने अपने करियर की शुरूआत कहानी सात फेरों की (Kahani Saat Pheron Ki) सीरियल से की थी। इसके बाद उन्होंने कई शानदार शोज में काम किया। वह संजीवनी, कुसूम, पिया का घर, आहट और नमक हराम जैसे कई शोज में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने अपने इन शोज के जरिए घर-घर में अपनी पहचान बना ली है। 

