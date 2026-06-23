Samantha Pregnancy: ‘मा इंटी बंगारम’ हिट, और अब बेबी ऑन द वे? सामंथा के लिए खुशियों की बरसात

Samantha Pregnancy: डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी और उनकी करीबी दोस्त, एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु ने ‘मा इंटी बंगारम’ में तीसरी बार साथ काम किया. लेकिन इस जोड़ी के पास जश्न मनाने के कई कारण हैं, क्योंकि फिल्म को बॉक्स-ऑफिस पर शानदार ओपनिंग मिली और अच्छे रिव्यूज़ भी मिले. जब लोगों ने सामंथा का हालिया वीडियो देखा तो कई लोगों को लगा कि वो प्रेग्नेंट हैं; इस पर नंदिनी ने प्रेग्नेंसी के बारे में बात की. बता दें कि नंदिनी रेड्डी का कहना है कि वो फिल्म की सफलता और सामंथा की प्रेग्नेंसी से खुश हैं.

सामंथा ने बनाया ‘मा इंटी बंगारम’ का जश्न

‘मा इंटी बंगारम’ की सफलता का जश्न मनाने के लिए सामंथा ने टी-शर्ट और जींस पहनी थी, लेकिन लोगों का ध्यान उनके बेबी बंप पर गया. चूंकि एक्ट्रेस या राज ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए कई लोग सोच में पड़ गए. खबरों के मुताबिक, नंदिनी ने ‘सिने एक्सप्रेस’ से कहा, “उनकी प्रेग्नेंसी एक खूबसूरत समय पर आई है, क्योंकि हमारी फिल्म ‘मा इंटी बंगारम’ सफल रही है.” उन्होंने यह भी कहा कि सामंथा का सक्सेस मीट में शामिल होना एक ‘सोचा-समझा फैसला’ था, जिससे अटकलें शुरू हुईं. सामंथा और राज ने अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है.

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सामंथा रूथ प्रभु और राज निदिमोरू का रिश्ता

सामंथा ने कुछ सालों तक डेटिंग करने के बाद 2017 में एक्टर नागा चैतन्य से शादी की थी. यह कपल 2021 में अलग हो गया और अपनी अक्टूबर की एनिवर्सरी से पहले अलग होने की खबर की पुष्टि की, जबकि उससे पहले ही उनके अलग होने की अटकलें लगाई जा रही थीं. राज की शादी श्यामली डे से हुई थी, और यह पता नहीं है कि वे कब अलग हुए. सामंथा ने राज के साथ ‘द फैमिली मैन सीजन 2’ (2021) और ‘सिटाडेल: हनी बनी’ (2024) में काम किया. पिछले साल, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर राज की तस्वीरें पोस्ट करना शुरू किया और फिर 1 दिसंबर, 2025 को शादी कर ली. हालांकि उनके डेटिंग करने की अफवाहें थीं, लेकिन शादी ने सबको चौंका दिया. उन्होंने कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर में शादी की.